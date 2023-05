Réforme des retraites : en commission, les députés votent contre une abrogation de la retraite à 64 ans

Réunis en commission, les députés ont voté ce mercredi contre l'abrogation de la retraite à 64 ans. L'abrogation, proposée via un texte de loi du groupe Liot, échauffe les esprits depuis plusieurs semaines. Le camp présidentiel le juge non constitutionnel et "irrecevable" financièrement.

La commission des Affaires sociales se réunissait ce mercredi à l'Assemblée nationale © AFP - Xose Bouzas / Hans Lucas Ce n'est pas une surprise. Les députés, réunis en commission des Affaires sociales, ont voté ce mercredi contre une abrogation de la retraite à 64 ans. Une victoire d'étape pour le camp présidentiel avant l'examen du texte le 8 juin dans l'hémicycle de l'Assemblée. 38 députés ont voté en faveur de la suppression, 34 ont voté contre et un député s'est abstenu. En revanche, le texte, dont l'examen se poursuit par la commission, n'est pas enterré pour autant. ⓘ Publicité La mesure d'abrogation des 64 ans , inscrite dans une proposition de loi du groupe indépendant Liot (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires), suscitait de nombreuses critiques de la part de la "majorité". Ce mardi, la Première ministre Elisabeth Borne avait une nouvelle fois attaqué les oppositions, les accusant de mentir aux Français "en portant, avec la plus grande démagogie, un texte dont chacun sait ici, pertinemment, qu'il serait censuré par le Conseil constitutionnel". Avec le rejet de l'article sur l'abrogation des 64 ans, le groupe Liot pourrait réintroduire sa mesure par un amendement avant le 8 juin, jour de l'examen à l'Assemblée. Un scénario qui autoriserait la présidente de l'Assemblée à brandir elle-même le couperet de la recevabilité financière, et d**'empêcher ainsi un vote dans l'hémicycle**. À lire aussi Réforme des retraites : ce qu'il faut savoir sur le texte d'abrogation examiné en commission ce mercredi Le camp présidentiel juge le texte "irrecevable" financièrement La majorité s'oppose en bloc au texte du groupe Liot, quelques semaines à peine après la promulgation , mi-avril, de cette loi sur les retraites très contestée. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, est montée au créneau : "Il ne doit pas y avoir de débat sur cet article qui est clairement inconstitutionnel", a-t-elle dit sur France 2. Le camp présidentiel brandit aussi depuis quelques semaines l'article 40 de la Constitution qui indique que les textes de loi proposés par parlementaires ne sont pas recevables si elles aggravent les charges publiques. Sur ce point, le texte a déjà franchi deux filtres à l'Assemblée, dont celui de la commission des Finances qui a jugé le texte valide. Son président, l'Insoumis Éric Coquerel considère que les charges induites par le texte sont "d'un montant maximal estimé à 11,5 milliards d'euros" et qu'en face le texte propose de financer ces charges "jusqu'à 14,4 milliards d'euros". Un des articles de la proposition de loi programme une hausse de taxe sur les tabacs pour compenser les pertes de recettes pour la Sécu, du fait de ce texte de loi.