Réforme des retraites : de nouvelles coupures de courant en Dordogne

Après une première coupure en début de semaine et le blocage du site ENEDIS de Périgueux (Dordogne) contre la réforme des retraites, la CGT Énergie revendique une nouvelle coupure de courant dans le centre de Périgueux "et aux alentours" pour défendre "notre régime spécial de retraites" et pour qu'il soit étendu à l'ensemble des branches professionnelles.

De nouvelles coupures ciblées

Le centre-ville de Périgueux a été visé. La cité scolaire Bertran de Born de Périgueux a été touchée. Après une quinzaine de minutes de coupure vers 14h, le courant est revenu dans l'établissement, mais le serveur internet de la cité scolaire n'a pas redémarré. Des élèves doivent pourtant passer des épreuves d'Anglais en ligne cet après-midi.

Les locaux du journal Sud Ouest et le reste de la place Francheville de Périgueux sont également concernés. Le générateur de la clinique s'est mis en route au moment de la coupure.

Certains radars mis à l'arrêt

Les coupures ont également visé deux sites du SMD3 à Coulounieix-Chamiers et à Saint-Laurent-des-Hommes, mais aussi le Medef de la Dordogne à Coulounieix-Chamiers, Enedis à Périgueux. La CGT énergie 24 indique aussi que plusieurs radars "ont été mis en sommeil".

450 clients privés de courant

La CGT Énergie, à l'origine de cette opération " sobriété énergétique " explique qu'il s'agit de coupures ciblées, mais que des habitations sont touchées, inévitablement. Selon Enedis, qui va porter plainte contre "ces actes illégaux", 300 foyers ont été privés de courant dans le quartier du Bassin à Périgueux, entre 14h et 15h30 et 150 foyers dans un quartier de Coulounieix-Chamiers, dans ce secteur, le courant est revenu vers 16h30.