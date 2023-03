Réforme des retraites en Gironde : l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ciblé par une coupure de courant

Alors que la réforme des retraites est sur le point d'être adoptée sans vote à l'Assemblée par le recours au 49.3 , les opposants au projet de loi en Gironde ont mené ce jeudi plusieurs actions coups de poing. La CGT Energie 33 revendique ainsi à Mérignac des coupures de courant ayant impacté des entreprises de l'aéronautique et de l'espace.

Aéroport, Dassault, Thalès... 24.000 clients privés de courant à Mérignac

"À 11h15, des personnes se sont introduites dans un poste RTE / Enedis de Mérignac", explique à France Bleu Gironde Erik Pharabod, le directeur Sud-Ouest de RTE. La rupture d'alimentation a touché 23.600 clients. "Les manifestants sont allés faire de la sobriété énergétique dans le secteur de Mérignac", confirme de son côté Didier Dubille, trésorier de la CGT Energie 33 et délégué syndical chez Régaz Bordeaux.

Parmi les entreprises privées de courant ce matin figurent Thalès, Dassault, Sogerma ainsi que l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Le trafic aérien n'a pas été perturbé, indique la direction. Dans les bureaux et les terminaux de départs et d'arrivées, la coupure a duré moins de deux minutes avant que les groupes électrogènes ne prennent la relève.

RTE Annonce le dépôt d'une plainte

"Nous respectons le droit de grève, mais nous condamnons ces actes de malveillance qui peuvent s'avérer être dangereux", rappelle le gestionnaire du réseau électrique. Le courant a pu être rétabli en l'espace d'une heure dans chacun des sites touchés.

"On préfère aller couper un aéroport ou Thalès ou Dassault qui sont de gros capitalistes plutôt que les petits citoyens de Gironde qui eux triment chaque jour pour aller au travail", affirme Didier Dubille de la CGT Energie 33 qui promet de nouvelles coupures ciblées. "On vient d'apprendre que le gouvernement compte sur le 49.3, donc l'exécutif provoque les citoyens français en passant cette réforme par force. La colère des Français sera encore plus forte demain qu'aujourd'hui."

21.000 clients privés d'électricité à Langon

RTE annonce également avoir subi une panne générale d'électricité dans le Sud-Gironde ce jeudi matin vers 8h30. "21.000 clients de l'agglomération bordelaise ont été touchés", déclare Erik Pharabod, directeur du gestionnaire du réseau électrique pour le Sud Ouest.

Plusieurs villes ont été privées d'électricité, Langon, Podensa, La Réole ou encore Villandraut. Le retour à la normale s'est fait peu avant 10h. RTE précise qu'une enquête est en cours pour déterminer l'origine de la panne.