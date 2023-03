Réforme des retraites en Gironde : l'intersyndicale organise une marche nocturne sans incident à Bordeaux

Une nuit beaucoup plus calme que la précédente à Bordeaux. Après l'incendie de la porte de la mairie et l'annulation de la visite du roi d'Angleterre , les opposants à la réforme des retraites ont défilé vendredi soir dans le calme lors d'une marche nocturne entre le miroir d'eau et le parc aux Angéliques. Eclairés aux flambeaux, à la bougie ou à la lampe torche, ils étaient 500 selon les organisateurs, 350 d'après la préfecture.

"Le principe c'est de faire trait d'union entre la grosse mobilisation que nous avons eue jeudi et la future grosse qu'on attend mardi prochain. De se retrouver dans un moment fraternel et convivial et bon enfant", explique Stéphane Obé, le secrétaire départemental de la CGT en Gironde.

