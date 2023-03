Réforme des retraites : en Haute-Vienne et en Corrèze, les manifestants durcissent le ton

La protestation contre la réforme des retraites continue, y compris après le recours à l'article 49.3 jeudi par la Première ministre Elizabeth Borne. Les manifestants sont même d'autant plus déterminés à se faire entendre dans les rues. A Limoges, ils étaient 3 500 selon les syndicats, 1 500 selon la police.

"Il faut durcir le mouvement"

Pierre-Charles brandit bien haut sa pancarte où il est écrit "49.3 degrés de fièvre. Eradiquons le virus Macron". Pour cette artiste peintre, il faut passer aux choses sérieuses. "On était un peu trop gentil. On pensait qu'ils nous écouteraient. Ils n'ont pas arrêté de dire qu'ils n'utiliseraient pas le 49.3 et finalement ils l'ont fait. C'est vraiment du foutage de gueule" s'énerve Pierre-Charles.

En tête de cortège, les étudiants anticapitalistes, le poing en l'air, y croient encore dur comme fer. "On va arracher le retrait de cette réforme. Il faut durcir le mouvement" lance l'un d'eux.

Le ton se durcit du côté des manifestants limougeauds. © Radio France - Philippine Thibaudault

Blocages et sabotages ?

Hubert est un militant d'expérience et il a quelques propositions pour durcir le mouvement pacifiquement. "Je pense qu'il va falloir faire des blocages, passer au sabotage. Par exemple, on décrète la gratuité des transports en commun : on bloque les compteurs, comme ça, on ne peut pas mettre les tickets dedans" propose le manifestant.

Il y a ceux qui seraient plus enclins à user de la violence pour faire bouger les choses. "On est ridicule" dit Chrystelle en montrant du doigt le rassemblement au carrefour Tourny. "Regardez à Limoges, c'est zéro. Il n'y a personne, on n'est pas assez. On doit sortir, faire quelque chose, se battre. Pour moi, on casse tout et on recommence" explique avec conviction Chrystelle. Son amie Elodie, gilet jaune sur le dos confirme : "Ils nous ont réveillés avec le 49.3. C'est tellement violent. On avait rangé nos gilets jaunes et là ils ressortent du placard".

Les manifestants espèrent le vote de la motion de censure. © Radio France - Philippine Thibaudault

Convaincre la députée de la Corrèze

A Brive, en Corrèze, les 1 500 manifestants, comptés par les syndicats (900 selon la police), se sont arrêtés sous les fenêtres de la permanence de la députée Les Républicains. L'objectif était de se faire entendre par Frédérique Meunier, pour la convaincre de signer la motion "transpartisane" du groupe Liot, et ainsi faire tomber le gouvernement.

"Il y a eu le 49.3. C'est que manifestement, le gouvernement n'avait pas de majorité pour faire passer et voter son texte. Ça veut dire qu'il y a une partie des élus Républicains qui ne sont pas prêts à voter ce texte. Il y a maintenant une cohérence à avoir : c'est à dire que ces élus-là, s'ils veulent vraiment ne pas faire passer le texte, ils devraient voter la motion de censure" explique Quentin Sedes, secrétaire académique de la CGT Educ'Action Limousin, en parlant de Frédérique Meunier.

D'autres rassemblements étaient organisés en Corrèze. 500 personnes ont défilé dans les rues de Tulle selon les syndicats, 440 selon la police. A Ussel, ils étaient 300 selon les syndicats, 200 selon la police.