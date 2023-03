Réforme des retraites : en Mayenne, des militants de l'intersyndicale fatigués mais pas résignés

Jouer l'apaisement avant une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi 28 mars.

Dans une interview à l'AFP publiée dimanche soir, Elisabeth Borne affirme poursuivre deux objectifs : apaiser le pays et accélérer les réponses aux attentes des Français. Pas question de revenir sur la réforme des retraites, précise-t-elle, mais la cheffe du gouvernement promet de ne plus recourir au 49.3 sauf pour un texte budgétaire et tend la main aux syndicats.

Pour les organisations syndicales, la journée de mardi doit permettre de prouver que la détermination reste intacte même si, après plusieurs semaines de lutte, les jambes et l'esprit commencent à être lourds reconnaît Lionel Lesourd, militant de Solidaires 53 : "les gens sont fatigués, perdre une journée de salaire, c'est difficile, la vie de famille en pâtit, le travail également. Je préférerais être ailleurs, à la maison, mais on a encore l'adhésion des gens, ça fait plaisir. Et on ira jusqu'au bout, jusqu'au retrait. Refuser de voir nos représentants syndicaux ces deux derniers mois, c'est inadmissible".

Ce mardi, l'intersyndicale appelle à descendre dans la rue à 11h à Laval et à 16h30 à Mayenne et 16h30 Château-Gontier-sur-Mayenne.