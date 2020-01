Réforme des retraites : en Mayenne, la CGT reproche à la CFDT de négocier "des miettes"

Département Mayenne, France

Pas de front commun syndical en Mayenne contre la réforme des retraites. C'était déjà le cas lors d'une journée de manifestation avant les vacances de Noël. La CGT, FO, la FSU, la CFE-CGC vont donc défiler ce jeudi matin dans les rues de Laval au départ de la zone artisanale des Touches. La CFDT n'y participera pas. L'organisation dit réformiste fait cavalier seul et mise sur des actions régionales samedi. Pourquoi ? Parce que les deux principaux syndicats français n'arrivent pas à s'entendre et n'ont surtout pas les mêmes points de vue sur le projet du gouvernement.

Le gouvernement ne veut pas plier, nous non plus", la CGT-53

La CFDT négocie "des miettes" se désole la secrétaire départementale de la CGT, Isabelle Vitry-Brochard : "on ne peut pas être d'accord car ils négocient des miettes sur l'âge pivot, l'âge d'équilibre. Nous, on est pour le retrait du texte. Ce n'est pas possible d'avoir un front commun. On ne pliera pas. A un moment donné, il faudra bien que le gouvernement nous entende. Certains députés de la majorité, eux, commencent à réfléchir et à entendre ce qui se passe dans la rue". Lundi 13 janvier prochain, une délégation de la CGT ira d'ailleurs rencontrer à Château-Gontier-sur-Mayenne la députée de la majorité Géraldine Bannier.

Le projet est rempli d'insuffisances, notamment sur la pénibilité", la CDFT-53

Sur l'absence de front syndical commun, réplique de son homologue mayennaise de la CFDT, Mélanie Allain : "Le 'ensemble' n'est pas possible. Lors de la dernière manifestation, je suis allé les rencontrer et ils n'ont pas voulu qu'on les rejoigne. Ce sont eux, unanimement, qui ne le souhaitent pas. A titre personnel, je le regrette". La CFDT espère que le gouvernement retirera l'âge pivot de son projet. D'autres points sont également à négocier urgemment estime Mélanie Allain : "il y a des insuffisances au niveau de la pénibilité. En 2017, quatre critères, risque chimique, port de charges lourdes, postures pénibles et vibrations, ont été retirés. Il faut en tenir compte. Il y a aussi un dispositif de retraite progressif, on le veut ça aussi. On veut un minimum de pension plus élevé que prévu, pour l'instant c'est 1.000 euros. On sent sur les territoires que certains élus LREM ne sont plus vraiment d'accord avec cette réforme".

Selon un sondage Odoxa publié ce mercredi, une majorité de Français souhaite l'arrêt de la grève (57%) et le retrait de l'âge pivot (61%).