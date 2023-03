Reforme des retraites : encore beaucoup de monde à Orléans pour la 10ème journée de mobilisation

Les manifestants contre la réforme des retraites étaient encore très nombreux dans le Loiret, ce mardi 28 mars, lors de la 10ème journée de mobilisation. Des rassemblements comme toujours à Pithiviers, Beaugency, Gien, Montargis. Et un cortège plutôt fourni, une fois encore, à Orléans. Entre 8000 et 10 000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale régionale, selon les estimations de France Bleu Orléans, entre la cathédrale d'Orléans et la rue Jeanne d'Arc, en passant par les mails, la rue de la République, et les bords de Loire.

La discussion du jour entre les syndicats, c'est cette solution de médiation avancée le matin même par Laurent Berger, le secrétaire national du syndicat CFDT. "Une médiation ? Pour quoi faire" s'interroge Jacky Gemon, militant de la CGT Loiret.

Le départ du cortège de la manifestation contre la réforme des retraites le 28 mars à Orléans © Radio France - Vincent Giraldo

Même position du côté de Christophe Léveillé, le secrétaire départemental de Force Ouvrière : "pas question. D'abord le retrait, ensuite on pourra discuter". L'intersyndicale, malgré tout, reste unie et doit se rencontrer pour discuter de la suite de la mobilisation.

"Médiation", un mot qui crispe les manifestants

La suite, justement, quelle sera-t-elle ? Caroline Blot, la secrétaire départementale de la CFDT argumente : "Il va bien falloir qu'on trouve un moyen de se parler [avec le gouvernement]". Mais ce mot de "médiation" crispe les participants à la manifestation du jour. Comment sortir de la crise ou comment durer, se renouveler, comment éviter les violences ? Les discussions sur ce thème sont nombreuses, malgré tout, dans les rangs des manifestants. Le mot d'ordre reste "on ne lâche rien", brandit encore souvent sur les pancartes et entendu dans les slogans.