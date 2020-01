Une mobilisation en hausse dans les Landes contre la réforme des retraites. Ils étaient entre 1.900 et 2.900 à défiler dans les rues de Mont-de-Marsan ce jeudi 9 janvier pour demander un retrait pur et simple du projet du gouvernement.

Grève du 9 janvier : entre 1.900 et 2.900 manifestants à Mont-de-Marsan contre la réforme des retraites

Une mobilisation un peu plus importante que celle du 17 décembre dernier à Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

Nouvelle journée nationale d'action, la quatrième, contre la réforme des retraites ce jeudi 9 janvier. Dans les Landes des convois partis ce matin des quatre coins du département ( Labouheyre, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Morcenx-la-Nouvelle, Hagetmau, Aire-sur-l’Adour et Gabarret) ont convergé vers la gare de Mont-de-Marsan.

Le cortège, avec des agents SNCF en tête, a défilé jusqu'à la préfecture avant de terminer place de la mairie. Un défilé "étiré" avec entre 1.900 et 2.900 personnes. Une mobilisation en hausse par rapport à la dernière mobilisation dans le département, le 17 décembre.

Enseignants, aides à domicile, agents hospitaliers, cheminots, avocats, agents de l'ONF, retraités, mais également des salariés du privé, et des gilets jaunes, se sont une nouvelle fois mobilisés contre la réforme des retraites dont ils demandent l'abandon pur et simple. L'introduction d'un âge pivot à 64 ans pour rétablir l'équilibre financier du système est au centre du jeu et de la contestation. Mais pour les manifestants landais croisés dans le cortège ce n'est qu'un leurre, "un joker fantôme pour diviser les manifestants", selon un sapeur pompier professionnel. Les pompiers dont l'âge de départ est aujourd'hui fixé à 57 ans, mais qui sur-cotisent pendant ces années.

Prochaine mobilisation ce samedi à Dax. Le rendez-vous est donné à 10h30 au départ de la gare de Dax, en direction du Grand Mail.