Réforme des retraites : entre 13.000 et 16.000 manifestants à Metz pour le deuxième jour de mobilisation

C'est confirmé, il y a eu plus de monde dans les rues en Moselle ce mardi 31 janvier que lors de la première mobilisation contre la réforme des retraites , le 19 janvier dernier. Selon la CGT, 16.000 manifestants se sont mobilisés contre le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Le comptage des autorités recense plus de 13.000 personnes dans les rues messines. Entre 10.000 et 13.000 personnes avaient manifesté pour le premier jour de grève .

Le cortège est parti de la place Mazelle à 14 heures. © Radio France - Julie Seniura

Le cortège, composé de huit organisations syndicales, est parti de la place Mazelle à 14 heures, direction la place de la Comédie. Il s'étendait tellement en longueur que vers 16h30, la queue de la manifestation n'était toujours pas arrivée face à l'Opéra-théâtre.

De nombreux enseignants étaient présents dans le cortège contre la réforme des retraites. © Radio France - Julie Seniura