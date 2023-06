Réforme des retraites : entre 2.400 et 3.300 personnes à Tours pour la 14ème manifestation

Derrière les leaders de l'intersyndicale, les rangs étaient nettement plus clairsemés que lors des manifestations précédentes contre la réforme des retraites

Comme on pouvait s'y attendre, la quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a beaucoup moins déplacé les foules que les précédentes, à Tours comme ailleurs. Ce mardi 6 juin, le cortège a rassemblé 2.700 personnes selon la police et 3.300 selon les syndicats. C'est presque trois fois moins de monde que le premier mai.

Dans le tracteur de la confédération paysanne, des épouvantails à l'effigie d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin © Radio France - ©Boris Compain

Après la promulgation de la loi et la parution de deux décrets, on sentait bien que la plupart des manifestants avait fini par admettre que la réforme des retraites s'appliquerait sans doute, mais beaucoup voulaient continuer à dire leur opposition à Emmanuel Macron.

Patrick, travailleur social, a fait les quatorze manifestations, tandis que son ami Laurent, agent immobilier, défilait pour la première fois. "Au-delà de la retraite à 64 ans qui est une infamie pour moi, je suis surtout venu pour dénoncer les agissements de ce gouvernement et de cet homme d'État" explique Laurent. "Cet homme est un marionnettiste avec le gouvernement et le peuple, et moi je veux couper les fils. La mobilisation va se faire sous d'autres formes vraisemblablement, mais la lutte continue".

Selon son ami Patrick, "c'est une façon de faire qui fait référence à quelque chose qui n'est pas de la démocratie, quand une seule personne décide pour toutes les autres. Ce n'est pas le monde dans lequel je veux vivre donc je suis là et même si on est moins nombreux, chacun est là à 100 %".

