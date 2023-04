Réforme des retraites : entre 2.400 et 4.000 manifestants à Châteauroux pour la 11e journée de mobilisation

Le cortège était un petit peu plus réduit dans les rues de Châteauroux ce jeudi 6 avril, 11eme jour de manifestation contre la réforme des retraites. Il y avait entre 2.400 personnes (selon la police) et 4.000 manifestants (selon les premières estimations syndicales). Une mobilisation en baisse qui ne ternit en rien la motivation des participants. Ils demandent toujours le retrait pur et simple de la réforme, examinée en ce moment par le Conseil constitutionnel.

Les manifestants restent déterminés © Radio France - Manon Klein

Censure du Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel peut censurer en partie ou totalement le texte de loi, s'il estime qu'il n'est pas conforme à la Constitution. Certains manifestants comptent sur les Sages pour obtenir gain de cause, après le passage en force du gouvernement au Parlement via l'article 49.3 de la Constitution. Pour autant, la plupart des opposants castelroussins à la réforme ne se font pas beaucoup d'illusions : selon eux, il y a peu de chances que le texte soit retoqué.

Reste le référendum d'initiative partagé (RIP), mais là encore, peu y croient dans le cortège. Il faut dire qu'un certain nombre de conditions est nécessaire pour la mise en place d'un tel référendum.

Des sosies d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne se sont invités en tête de cortège pour haranguer les manifestants © Radio France - Manon Klein

D'autres manifestants comptent désormais sur des actions plus "marquantes" que les manifestations. Comme l'opération escargot organisée ce jeudi matin sur l'A20 au niveau de Déols, en direction de Vierzon.

D'autres manifestations en Berry

D'autres rassemblements contre la réforme des retraites ont eu lieu ce jeudi 6 avril en Berry. Dans le Cher, les gendarmes ont dénombré 370 manifestants à Saint-Amand-Montrond, 120 à Saint-Florent-sur-Cher, et une trentaine à La-Guerche sur-l'Aubois.