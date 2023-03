Réforme des retraites : entre 2.500 et 3.000 manifestants en Dordogne ce samedi

Entre 500 et 700 personnes ont manifesté à Bergerac ce samedi 11 mars dans la matinée.

La pluie en a certainement découragé plus d'un, et les manifestations du weekend attirent souvent moins de monde que la semaine. Ce samedi 11 mars, ils n'étaient que 2.500 à 3.000 personnes à défiler dans les rues de Périgueux, Bergerac et Sarlat pour la septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

ⓘ Publicité

A Bergerac, ceux qui ne pouvaient pas faire grève cette semaine en ont profité pour descendre dans la rue dire leur mécontentement entre voisins ou en famille. Cécile, boulangère, marche ainsi pour sa toute première manifestation contre le texte de loi examiné au Sénat. Elle a amené son fils Merlin, quatre ans, qui arbore fièrement du maquillage rouge sur le front.

1650 à 2000 personnes à Périgueux

La police a compté 550 personnes dans les rues de Bergerac, les manifestants 700. A Périgueux, la mobilisation n'a pas été très élevée non plus, avec 1650 personnes selon la police et 2000 selon les syndicats. A Sarlat, la gendarmerie a compté 250 personnes.

Le mardi 7 mars, pour la précédente journée de mobilisation, la Dordogne avait flirté avec des records avec entre 10.500 et 15.000 manifestants , presque autant que le record du 31 janvier.