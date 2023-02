Réforme des retraites : entre 7 000 et 16 000 manifestants à Strasbourg, "ça reste très fort" selon la CGT

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit en Alsace. Alors que le texte est examiné depuis ce lundi à l'Assemblée nationale , l'intersyndicale a appelé les Français à défiler dans la rue pour la troisième fois après deux journées de mobilisation le 19 et le 31 janvier .

Entre 7 000 et 16 000 manifestants à Strasbourg

Environ 7 000 personnes ont manifesté à Strasbourg selon la police, 16 000 selon les syndicats. Une mobilisation en baisse par rapport aux deux premières journées mais les syndicats sont satisfaits. Mais Laurent Feisthauer secrétaire départemental de la CGT dans le Bas-Rhin est satisfait "pour une troisième journée consécutive ça reste très très fort" dit-il à France Bleu Alsace. Son syndicat appelle désormais à des grèves "plus dures, plus massives, plus nombreuses".

La mobilisation continue ce mercredi au niveau de la SNCF avec en moyenne un TER sur deux en Alsace. Le mouvement doit durer jusqu'à jeudi matin. Des agents et des retraités ont également bloqué ce mardi en début d'après-midi l'écluse de Marckolsheim sur le Rhin.