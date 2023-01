Réforme des retraites : étudiants et lycéens poitevins rejoignent les cortèges

"Évidemment que nous nous intéressons à la réforme des retraites, lance Zoé Maraval, invitée de France Bleu Poitou, ce lundi 30 janvier. Nous sommes solidaires avec nos parents et nos grands-parents et nous ne comptons pas non plus travailler sans but". La représentante de l'Inter-organisation jeunes du Poitou se félicite d'ailleurs de la sensibilisation des lycéens et étudiants. "Après avoir créé cette organisation (avec 8 groupes politiques et syndicaux), nous avons organisé une AG la semaine dernière sur le campus et nous étions près de 80, ça fait des années que ça n'était pas arrivé." Elle s'attend donc à une forte mobilisation mardi .

Le cortège de Poitiers partira du restaurant universitaire Rabelais

Le 19 janvier , Zoé Maraval estime que "entre 100 et 200 étudiants étaient dans le cortège syndical, cette fois-ci ce sera plus sans nul doute, car nous sommes organisés et nous partons du campus". Les banderoles et slogans sont déjà prêts. Concernant d'autres actions potentielles, comme des blocages d'établissements scolaires, pas de précision pour l'heure.