Réforme des retraites : "Faire grève, ça coûte cher !" témoignent les manifestants de Limoges

Les opposants à la réforme des retraites étaient de nouveau dans la rue ce week-end, partout en France, et notamment à Limoges . Dans le même temps, le Sénat a voté l'adoption de la réforme des retraites. Les syndicats veulent poursuivre la protestation, mais il faut de l'argent pour faire grève et tenir dans le temps... A la CGT, on se sert des caisses de grève pour financer au minimum les actions du syndicats.

ⓘ Publicité

À lire aussi Réforme des retraites : les chiffres des manifestations en Nouvelle-Aquitaine depuis le début du mouvement

Vente de merguez et de bière

Patrice est derrière la buvette et renfloue la caisse rouge de la CGT avec la vente de bières à 2 euros. Il sert les manifestants à la fin du défilé. "Les gens savent que c'est pour la caisse de grève, parce qu'ils savent que faire grève, ça coûte cher" avance le retraité. Dans les bons jours de manifestations, il arrive à récolter entre 200 et 300 euros : une somme qui n'est pas négligeable, mais insuffisante pour compenser les journées de travail perdues à tous les grévistes. Le don spontané participe aussi à gonfler les recettes.

"A la CGT Haute-Vienne, on a fait le choix de ne pas financer les jours de grève, mais d'utiliser cet argent pour les repas, pour l'intendance, les piquets de grève etc" explique Patrick. Alors, les grévistes s'arrangent entre eux pour alterner et pour que ça ne soit pas toujours les mêmes à faire grève. "Au lieu d'appeler à huit jours de grève, on va appeler à quatre heures ou à deux heures pour quand même peser sur l'outil de travail et sur l'économie" continue le syndicaliste.

Une caisse de grève pour les plus précaires

Du côté des autres syndicats, on fait aussi le choix de garder cet argent des caisses de grève pour les plus précaires. "On a une caisse de grève pour aider les AESH. Ce sont des personnes qui gagnent sur le mois, un peu moins de 700 €. Donc, rapporté sur la journée, vous voyez que la somme à redonner, elle, est modique" souligne Fabrice, instituteur en maternelle à Ambazac.

Mais la majorité des grévistes ne récupère pas leur journée de salaire. Yannick travaille dans une entreprise de cartonnerie à Saint-Junien. Chaque jour de grève est égal à 100 euros de salaire perdu. Il en est déjà à trois jours en mars. "On s'est déjà privé de certains loisirs à cause de l'inflation, donc un peu plus, un peu moins…" se résigne le manifestant.

Pour beaucoup, faire grève est un sacrifice qui vaut le coup : c'est soit perdre plusieurs journées de salaire, soit perdre plusieurs années de retraite.