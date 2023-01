Réforme des retraites : "faire reculer le gouvernement est possible" affirme l'intersyndicale de la Mayenne

"Non au recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, non à l'allongement de la durée de cotisation", les syndicats mayennais font cause commune pour dénoncer le projet gouvernemental de réforme des retraites et appellent à se mobiliser, dans le public et dans le privé, ce mardi 31 janvier à Laval. Une manifestation est prévue à 11 heures au départ du square de Boston.

Le 19 janvier, lors de la première journée d'action et de grèves, 8.000 personnes avaient défilé dans les rues de la ville, de la place de la Trémoille à la préfecture , une des plus importantes mobilisations sociales de ces 25 dernières années en Mayenne. "Nous sommes unis et déterminés dans la durée pour faire comprendre que la majorité des Français rejettent cette réforme" indique l'intersyndicale dans un communiqué.