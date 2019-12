Réforme des retraites : forte mobilisation à Orléans, moins importante que le 5 décembre

Orléans, France

Les groupes de manifestants arrivent progressivement ce mardi 10 décembre à 10h30 sur la place Sainte-Croix devant la cathédrale d'Orléans. Environ 5000 personnes selon les manifestants et 2900 selon la police se mettent bientôt en marche en commençant par la rue Jeanne d'Arc.

Le rendez-vous était donné à 10h30 place Sainte-Croix à Orléans © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un mouvement qui promet de s'installer dans la durée

Professeurs des collèges et lycées de la métropole, cheminots des gares d'Orléans et Fleury-les-Aubrais, personnel du CHRO, retraités ou même manifestants pour le climat, c'est indéniable : la mobilisation contre la réforme des retraites rassemble.

Les retraités aussi étaient présents dans le cortège © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Il y a un tel mécontentement social que le mouvement ne peut que durer", affirme Philippe Chamoux du Syndicat Solidaires, "L'objectif des organisations syndicales est d'organiser des assemblées générales de ville pour décider comment ..." Une AG est ainsi prévue après la manifestation ce mardi 10 décembre, sur le parvis de la cathédrale.

Faire grève : une solution coûteuse

Si la mobilisation est forte, elle reste moins importante que celle du jeudi 5 décembre (7000 à 8000 personnes dans les rues d'Orléans), et pour cause : faire grève coûte cher aux salariés et fonctionnaires mobilisés.

Laure Lachenal est professeure de français au collège Alain Fournier à Orléans. "Jeudi dernier on était 90% de grévistes, aujourd'hui on est 25%", explique-t-elle, "Il y a eu une démobilisation parce que _perdre une deuxième journée de salaire_, ça n'est pas évident ..." Quand on lui demande si elle sera présente à la troisième journée d'action, en discussion pour le jeudi 12 décembre, elle fait une petite grimace : "Sincèrement, je ne sais pas ..."