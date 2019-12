Réforme des retraites : la mobilisation reste forte à Reims ce mardi 17 décembre

Reims, France

Le mouvement ne semble pas s'essouffler à Reims. Les syndicats ont rassemblé autant de manifestants ce mardi 17 décembre que lors de la journée du 5 décembre -où la mobilisation avait battu des records-. Environ 5.000 personnes ont défilé dans les rues, mais les chiffres varient entre les syndicats et la police qui parle de 3000 personnes.

La CFDT en nombre, pour la première fois dans le mouvement. © Radio France - Sophie Constanzer

Le transport très représenté

Dans le cortège ce mardi, les cheminots étaient largement représentés, tout comme les enseignants (du premier et du second degré) et les hospitaliers. Pour la première fois depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement, les membres de la CFDT et notamment de la branche transport routier, étaient présents parmi les manifestants. Les routiers dont la majorité envisage une trêve à Noël, mais de nouvelles actions comme des blocages de routes et de dépôts au mois de janvier.

Le milieu enseignant et des étudiants également mobilisés. © Radio France - Sophie Constanzer

La CFDT et l'UNSA fermaient la marche du cortège rémois © Radio France - Aurélie Jacquand

Des "gilets jaunes" et des demandeurs d'emploi se trouvaient également dans la foule. Le point commun entre tous les manifestants est qu'ils attendent de nouvelles annonces de la part du gouvernement. Certains espèrent qu'il reviendra sur l'âge d'équilibre pour le moment fixé à 64 ans, quand d'autres réclament le retrait pur et simple de cette réforme qui instaurerait une retraite à points.