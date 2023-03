Réforme des retraites : forte mobilisation en Bretagne pour la 9e journée de manifestations

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté en Bretagne contre la réforme des retraites jeudi 23 mars, au lendemain de l'intervention télévisée d'Emmanuel Macro. Si la plupart des sont déroulées dans le calme, des heurts ont éclaté par endroits. La N165 a par ailleurs été coupées à de multiples endroits.

ⓘ Publicité

Brest

Mobilisation record à Brest. Ou entre 20 et 25 000 personnes ont défilé selon la police, entre 35 000 et 45 000 personnes selon les syndicats. Là aussi, quelques échauffourées se sont déroulées en fin de manifestation. Entre 200 et 300 personnes, le visage masqué , ont remonté les rues de Siam et Jaurès. Il y a eu de légères dégradations sur des agences bancaires et un magasin de vêtements.

Rennes

La mobilisation a été très importante à Rennes, où entre 22 200, selon la préfecture et 35 000 personnes, selon les syndicats ont défilé dans les rues de la ville. Une mobilisation qui frôle le record du 11 février dernier. Des incidents ont éclaté en fin de cortège.

Quimper

Le cortège s'est élancé de la zone commerciale de Gourvily. Il a regroupé 18000 personnes selon les syndicats. Une manifestation dans le calme même si un petit groupe s'est dirigé vers la N165. La préfecture avait interdit un premier parcours proposé par les syndicats pour éviter justement un envahissement de la route nationale.

Lorient

Selon la police 7200 manifestants ont défilé dans les rues de la cité portuaire. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme au débuta avant que la situation ne se tende. La sous-préfecture et le commissariat ont été pris pour cible par des casseurs . Des vitres de l'hôtel de police ont été brisées.

Saint-Brieuc

Dans la préfecture des Côtes-d'Armor les syndicats ont compté 10 000 personnes dans les rues tandis que les forces de l'ordre en ont compté 8000

Vannes

A Vannes, 3 900 manifestants se sont rassemblés pour la manifestation selon la préfecture. Le barrage mis en place au niveau du giratoire Pompidou à Vannes par la police nationale pour sécuriser le passage du cortège a été forcé de manière violente, par des caillassages notamment. Des manifestants ont alors accédé à la RN 165 pour la bloquer nécessitant l'interruption de la circulation et la mise en place d'une déviation.

Des cortèges dans de très nombreuses communes

Parmi les autres cortèges, dans les Côtes-d'Armor 5100 personnes ont défilé à Lannion, 2600 à Guingamp et 700 à Lamballe. En Ille-et-Vilaine la police a dénombré 2200 manifestants, 3500 selon la police à Saint-Malo. Dans le Finistère les syndicats ont compté 12000 personnes à Morlaix, 4500 à Quimperlé, 2500 à Carhaix et 110 à Ouessant. Dans le Morbihan, 2200 manifestants se sont retrouvés à Pontivy précise la préfecture qui a par ailleurs dénombré 700 personnes à Ploërmel. 315 personnes se sont retrouvées à Groix et 150 à Belle-Île.