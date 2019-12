Réforme des retraites : quelle mobilisation en Corse ?

Bastia, Corse, France

Les services publics (finances publiques, centre des impôts, collectivités notamment) seront évidemment fortement impactés ; mais aussi les écoles, les crèches, les cantines. Il faut dire que les enseignants du premier degré seront très durement touchés par cette réforme. Pour eux, la FSU parle de 6 à 900 € de perte à la retraite.

Conséquences donc : à Bastia par exemple, seules les écoles Gaudin, Reynoard, Amadei, Calloni, et Charpak seront ouvertes - avec cantines et garderies. Au niveau des crèches, le Relais d’Assistance Maternelle sera ouvert, la halte-garderie municipale sera ouverte le matin et la crèche municipale, en revanche, sera fermée tout la journée. Pas d'information pour le moment, sur la commune d'Ajaccio.

Hors services publics... la situation sera sans doute plus contrastée.

Tous les syndicats, sauf la CFDT, sont mobilisés ce 5 décembre en Corse

Même si des préavis ont été déposés localement, difficile d'évaluer la mobilisation à venir... Les syndicats en tous cas se montrent optimistes. Selon eux, il pourrait y avoir des perturbations dans quelques grands groupes insulaires, des personnes en grève dans certaines associations comme à l'ADMR et même, dans certaines petites entreprises, où les salariés chercheraient à montrer leur opposition à cette réforme.

Transports, la grande inconnue

Au niveau des transports, il est très difficile de savoir aujourd'hui si les rotations aériennes ou maritimes du 5 décembre seront touchées. On imagine qu'un service minimum sera, le cas échéant, mis en place par les compagnies aériennes et maritimes. Toutefois, mieux vaut prévenir et si vous le pouvez, d'ores et déjà, reporter votre voyage. D'autant que le préavis de grève est illimité...