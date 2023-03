Réforme des retraites : fortes perturbations le 15 mars sur le réseau Fil Bleu dans la métropole de Tours

Ce 15 mars, il y aura encore des retards et des annulations sur la plupart des lignes de bus du réseau Fil Bleu, dans la métropole de Tours

Il y aura encore des retards et des annulations sur la plupart des lignes de bus de la métropole de Tours, mercredi 15 mars, à l'occasion de la huitième journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites. Le trafic ne sera normal que sur onze lignes de bus, les lignes 32, 52, 53, 54, 56, 57, 66, 67, 70, 72, 73. Les Résabus R2 à R11 et R57 circuleront normalement aussi. Il y aura aussi de faibles perturbations sur les lignes 2, 4 et 10.

Le tramway de Tours circulera normalement, sauf pendant la manifestation en centre-ville, durant laquelle le tram ne roulera pas entre les arrêts Place Choiseul et Gare de Tours,

Mercredi, l'intersyndicale appelle à se rassembler à partir de 10h, place Anatole France, pour une nouvelle manifestation dans le centre-ville de Tours.