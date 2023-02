Réforme des retraites : France "à l'arrêt", grèves reconductibles, quelle suite pour la mobilisation ?

Après cette cinquième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites de ce jeudi, une trêve semble se dessiner chez les syndicats pour les deux prochaines semaines, en pleines vacances scolaires. Le calme avant la tempête, l'intersyndicale appelant à "mettre la France à l'arrêt" à partir du 7 mars, avec notamment plusieurs grèves reconductibles déjà lancées. D'ici là, à l'Assemblée nationale, les députés pourraient faire l'impasse sur le report de l'âge légal, la fin des débats étant prévue pour vendredi minuit, alors qu'il reste encore plusieurs milliers d'amendements avant d'arriver à l'article 7. Un événement qui pourrait mettre le feu aux poudres avant même la prochaine mobilisation officielle.

Mettre la France "à l'arrêt"

Le 7 mars, sixième journée de mobilisation, marquera-t-il un durcissement du mouvement ? C'est en tout cas le souhait de l'intersyndicale, qui a appelé à une grève massive et à "mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs". "Le 7 mars, on bloque tout, tout doit s'arrêter partout" a lancé Jean-Luc Mélenchon depuis Montpellier où il manifestait ce jeudi. "On a le temps de se préparer et de faire les choses sérieusement", a poursuivi le chef de file des Insoumis.

Selon lui, "une certaine forme d'action atteint sa limite", celle des "journées à répétition qui ont été très efficaces pour nous mobiliser". Ce jeudi, 1,3 millions de personnes ont manifesté en France selon la CGT, le chiffre le plus faible depuis le début de la mobilisation le 19 janvier. Signe d'un essoufflement ou calme avant la tempête, en pleine vacances scolaires ? Plus tôt dans la journée, le député LFI François Ruffin disait ne pas s'attendre à "une grande date de mobilisation" ce jeudi mais avertit que "l'épreuve de vérité" dans la lutte contre la réforme des retraites aura lieu le 7 mars, "le moment où on doit arrêter Macron".

Les agents d'EDF en grève contre le projet de réforme des retraites pourraient durcir le ton. Ils ont procédé dans la nuit de mercredi à jeudi à des baisses de production d'électricité, d'un peu plus de 3.000 MW, soit l'équivalent de trois réacteurs nucléaires. "On a fait la démonstration qu'on pouvait être partout et donc on est prêt pour la France à l'arrêt" et la journée du 7 mars, a déclaré ce jeudi Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la branche énergie de la CGT.

Grèves reconductibles

Les syndicats de plusieurs branches appellent d'ores et déjà à la grève reconductible . Dans les transports, les syndicats de la RATP l'ont déjà annoncé à partir du 7 mars, ainsi que la CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF. Solidaires envisage de "porter la grève reconductible à partir du mercredi 8 mars", en prenant appui sur certains secteurs : énergie, cheminots.

Les éboueurs sont eux aussi appelés par leur fédération CGT à se mettre en grève reconductible à partir du 7 mars, ainsi que "l'ensemble de la filière" des déchets. La CGT est majoritaire par exemple à Paris, que ce soit chez les éboueurs municipaux et ceux du privé.

Mobilisation féministe le 8 mars

Le 8 mars, l'intersyndicale appelle également à se saisir de "la journée internationale de lutte pour les droits des femmes pour mettre en évidence l'injustice sociale majeure de cette réforme" envers les femmes. "C’est quoi une grève féministe ? C’est arrêter le travail, mais c’est aussi arrêter tout le travail invisible des femmes et les tâches domestiques", estime Solidaires.

Les jeunes dans la rue le 9 mars

Des organisations étudiantes et lycéennes ont de leur côté appelé à "durcir le mouvement" avec une journée de mobilisation de la jeunesse le 9 mars. "Nous appelons la jeunesse à se mobiliser, à durcir le mouvement et à mettre à l'arrêt le pays pour faire comprendre au gouvernement que nous refusons son projet de réforme des retraites", ont indiqué dans un communiqué commun les syndicats étudiants Unef, Alternative et la Fage, le mouvement lycéen la Voix Lycéenne, ou encore l'Union des étudiants communistes, les Jeunes socialistes, les Jeunes insoumis et les Jeunes écologistes.