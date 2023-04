Réforme des retraites : grève reconduite à la raffinerie TotalEnergies Gonfreville-l'Orcher

En grève depuis le 7 mars dernier, les salariés de la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher près du Havre ont reconduit leur grève quatre journées supplémentaires, ce vendredi en début d'après-midi, lors d'une assemblée générale. C'est la dernière raffinerie en France à maintenir le mouvement contre la réforme des retraites . Les expéditions et les transferts sont toujours à l'arrêt, tout comme la production.

ⓘ Publicité

"Il n'y a aucun dirigeant confédéral qui est venu sur des piquets de grève"

Alexis Antonioli, secrétaire CGT à la Raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher, dénonce la stratégie adoptée par l'intersyndicale au niveau national depuis le début du mouvement. Selon lui les journées de grèves à répétition "en pensant que si on met le plus de logos possible ça va marcher", n'ont pas fait reculer le gouvernement. Car l'élu syndical constate : "on en est à onze jours de manifestation et on fait la démonstration que cette union des logos ne sert à rien, seule la grève reconductible fonctionne".

"Il n'y a aucun dirigeant confédéral qui est venu sur des piquets de grève, regrette également Alexis Antonioli. On a eu une direction confédérale qui a plus été avec la CFDT que sur les piquets de grève."

À lire aussi Carburant : la justice suspend les réquisitions à la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher

Jeudi, les salariés ont obtenu une victoire en justice avec la suspension par le Tribunal administratif de Rouen de l'arrêté de réquisitions de salariés pris mardi 4 avril par la Préfecture de la Seine-Maritime. La Justice a estimé qu'il s'agissait d' "une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève." L'État est également condamné à verser 2.000 euros d'amende. "L'interruption des expéditions a immédiatement repris", indiquait jeudi Alexis Antonioli, la production est elle à l'arrêt depuis le 21 mars.

Levée de la grève dans la plupart des raffineries et dépôts

Ce vendredi, les grévistes de la bioraffinerie marseillaise de La Mède, détenue par TotalEnergies, de la raffinerie de Donges (TotalEnergies) et des terminaux pétroliers du grand Port maritime de Marseille détenus par Fluxel ont levés leur mouvement. Jeudi, la grève a été levée à la raffinerie Esso ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine , où les unités reprennent progressivement depuis mardi et l'arrêt du mouvement à la CIM, le dépôt pétrolier du port du Havre, où la grève a été levée lundi.