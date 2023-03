Réforme des retraites : grève reconduite pour une semaine sur le terminal gazier d'Elengy à Montoir

À Montoir-de-Bretagne, comme à Fos-sur-Mer, les salariés des terminaux méthaniers d'Elengy ont reconduit la grève ce mardi après-midi pour une deuxième "semaine noire". Au total, cela fera 15 jours de grève contre la réforme des retraites. "Nous avons peu d'espoir que la réforme soit retoquée ce jeudi, et comme ce gouvernement ne comprend que le rapport de force, nous avons voté à l'unanimité pour reconduire la grève d'une semaine", explique le délégué syndical CGT du site de Montoir, Julien Guillaud.

"Nous n'avons rien à perdre"

Après une semaine de grève sans résultat, le moral des troupes aurait pu en prendre un coup. "C'est tout le contraire, on est encore plus remonté contre ces dirigeants qui ne nous écoutent pas", résume un salarié. "Avec cette réforme, on touche à notre statut, au temps de travail, mais aussi à notre salaire, nous n'avons rien à perdre, nous irons jusqu'au bout". Et la CGT assure que la grève est suivie à 90% par les salariés sur les terminaux.

Les stocks se réduisent

En attendant, pas de camions-citernes, pas de bateaux amarrés, pas de gaz et zéro débit. Car ici, le gaz arrive dans les bateaux, les méthaniers, sous forme liquide, il est ensuite regazéifié et odorisé dans les trois cuves avant de repartir dans le réseau ou dans les réservoirs de stockage. Une grève pour l'instant peu visible du grand public, mais le risque de coupures ou de pénurie n'est pas à exclure ces prochains jours. "Ça fait plus d'une semaine que rien ne sort, pas un mètre cube de gaz, le site est à l'arrêt, les stocks se réduisent. Les 12 réservoirs que compte la France seraient remplis à moins de 50% aujourd'hui", détaille Julien Guillaud.

Une quinzaine de salariés grévistes assurent malgré tout la maintenance et la sécurité, car, rappelons-le, il s'agit d'un site Seveso. D'où la torche qui permet de maintenir la pression, de brûler l'excédent d'évaporation de gaz et donc d'éviter l'explosion. L'impressionnante flamme du terminal méthanier d'Elengy est d'ailleurs visible de loin, le long de la Loire, près du pont de Saint-Nazaire, "comme un emblème, le signe que nous sommes en grève". C'est à ses pieds, sur le parking à l'entrée, que la CGT organise tous les matins "des petits-déjeuners de la fraternité". Un piquet de grève matinal qui va donc jouer les prolongations.