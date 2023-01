Réforme des retraites : grèves, cortèges... nouvelle journée de mobilisation ce jeudi en Seine-Maritime

Ils l'avaient promis, la mobilisation n'attendra pas la grève nationale du 31 janvier. Les syndicats normands annoncent de nouvelles actions ce jeudi 26 janvier, en opposition à la réforme des retraites portée par le gouvernement. Des préavis de grève ont été déposés par la CGT au niveau national pour les ports, l'énergie et la pétrochimie, et le mouvement s'annonce suivi. Les syndicats normands promettent également d'être dans la rue pour des distributions de tracts et des descentes au flambeau.

Après un mouvement très suivi le 19 janvier dernier , de nouvelles actions sont prévues ce jeudi en Seine-Maritime. Trois préavis de grève ont été lancés au niveau national par la CGT, dans les ports, les secteurs de l'énergie et de la chimie.

Grèves aux ports du Havre et de Rouen

La CGT Ports et Docks a déposé vendredi dernier un préavis de grève de 24 heures pour ce jeudi. Elle appelle les salariés à cesser le travail, mais aussi à supprimer "les heures supplémentaires et shifts exceptionnels", à compter de ce jeudi. La mobilisation s'annonce suivie sur les ports de Rouen et du Havre. Ce dernier avait compté 100% de dockers en grève jeudi 19.

48 heures de grève à la raffinerie de Normandie

La CGT-chimie (FNIC), qui regroupe les raffineries, a elle déposé un préavis de grève de 48 heures jeudi 26 et vendredi 27. À l'image de jeudi dernier, la mobilisation devrait se traduire par un arrêt ou une diminution des livraisons à la raffinerie Total de Gonfreville l'Orcher. La CGT de la raffinerie de Normandie n'annonce pour l'instant pas d'arrêt de la production, mais garde cette menace pour les 6, 7 et 8 février. Le syndicat a déjà déposé un préavis de grève national de 72 heures pour ces trois jours.

Jeudi 19, la CGT de la raffinerie Total de Gonfreville avait compté 80% de grévistes.

Pas de coupures mais "une grève des factures" chez EDF

Enfin, la CGT Mines-Énergie a également déposé un préavis pour 48 heures de grève à partir de ce jeudi. La CGT de la centrale nucléaire de Paluel, tient à préciser qu'elle ne compte pas réaliser de coupures. Des coupures volontaires limitées ont déjà eu lieu la semaine dernière visant une députée Renaissance du Lot, le centre-ville de Montpellier, ainsi qu'un millier de clients dans une zone industrielle de Massy (Essonne) et des administrations dont la préfecture de Haute-Marne à Chaumont.

Jeudi 19, les salariés de Paluel ont préféré réduire la production de trois des quatre réacteurs du site pour empêcher EDF d'exporter du courant. Ces 26 et 27 janvier, les grévistes entendent faire une "grève des factures", en passant les tarifs de certains clients d'heures pleines à heures creuses.

Tracts et descentes au flambeau

L'essentiel de la mobilisation de ce 26 janvier se traduira dans la rue par des distributions de tracts à Rouen et au Havre devant les gares, les entrées des ports et les principaux ronds-points. "L'idée est de remotiver les troupes avant le grand rendez-vous que sera la grève de mardi 31", explique l'intersyndicale havraise.

L'intersyndicale havraise qui se réunira à 18 heures pour une descente au flambeau devant l'hôtel de ville. Une autre manifestation est prévue devant la mairie de Dieppe à la même heure.