Réforme des retraites : gros ralentissements sur la VRU de Chambéry et l'A43

Chambéry, France

Depuis tôt ce mardi matin dans la zone industrielle de Bissy à Chambéry, avenue de la houille blanche, des membres de l'intersyndicale mobilisée contre la réforme des retraites procèdent à des distributions de tracts ce qui ralenti la circulation et créé des bouchons jusqu'à la Voie Rapide Urbaine (VRU) et l'A43 dans le sens Lyon Chambéry. Les syndicalistes annoncent que des actions sont aussi prévues toute la semaine et samedi.

Plusieurs autres actions sont organisées ce mardi, jour de mobilisation nationale contre la réforme des retraites.

►A Saint Michel-de-Maurienne, c'est au niveau de la barrière de péage sur l'A43 qu'une action est prévue à partir de 10h ce mardi.

►Plusieurs cortèges sont annoncés en Savoie et Haute-Savoie : 14h à) Chambéry et Annecy, 13h30 à Albertville et Saint-Jean-De- Maurienne et 17h à Sallanches et Thonon-Les-Bains. Des agriculteurs se rassemblent dès 13h30 à Chambéry devant la mutuelle sociale agricole (MSA)

►Ce 17 décembre est aussi une journée de mobilisation à l'hôpital. Des rassemblements sont annoncés ce mardi matin à Chambéry et Annecy notamment.