Réforme des retraites : comment la grève est-elle suivie dans les raffineries ?

Les expéditions de carburants étaient bloquées à la sortie de "toutes les raffineries" de pétrole de France mardi matin, sept en tout, afin de protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement , a affirmé la CGT-Chimie. Les raffineries TotalEnergies, Esso-ExxonMobil et Petroineos sont affectées par ce mouvement social, mais la production des raffineries n'est pas concernée sauf pour la raffinerie de Feyzin (Rhône). Cependant, ces grèves reconductibles font craindre des pénuries à la pompe, mais selon TotalEnergies, il n'y a pas de manque de carburants dans les stations-service. Suivez la situation dans les raffineries avec France Bleu.

"Toutes les raffineries" concernées, assure la CGT

Selon la CGT, les expéditions de "toutes les raffineries" pétrole de l'Hexagone sont bloquées après des appels à la grève reconductible. Sur sept sites en métropole, la totalité des raffineries sont touchées par un mouvement de grève ce mardi matin, selon les informations de l'Agence Radio France.

Raffinerie TotalEnergies de Donges

À la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique), l'intersyndicale, réunie en Assemblée générale, ce lundi, a voté pour une grève reconductible à partir de ce mardi à 5 heures du matin. Un point d'étape sera réalisé avec les grévistes ce vendredi à 13h30 pour décider de poursuivre le mouvement ou non.

Raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher

Les salariés grévistes de la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville (Seine-Maritime) ont voté à l'unanimité ce mardi matin en Assemblée générale pour une grève de 72 heures reconductible contre la réforme des retraites, a constaté un journaliste de franceinfo sur place. Ils sont une trentaine de salariés présents en ce sixième jour de mobilisation nationale.

Un blocus de la zone industrielle de Gonfreville-l'Orcher est aussi en train de s'organiser ce mardi matin. La CGT a prévu de bloquer les accès. Une centaine de salariés travaillent sur cette zone industrielle.

Raffinerie ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon

Une quarantaine de grévistes présents à la raffinerie ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime) ont voté ce mardi matin une grève reconductible. La durée de la grève n'est pas encore précisée. Un protocole d'arrêt de la production est en cours de négociation avec la direction.

Raffinerie de Feyzin

En tout, 70 à 75% des salariés à la production de la raffinerie de Feyzin (Rhône) sont grévistes ce mardi matin, affirme le représentant de Force ouvrière, Hakim Bellouz, à l'Agence Radio France. Une grève reconductible de 24 heures a été votée. "Il n'y a pas d'expédition de carburant",précise le représentant syndical. "Les débits de production sont en baisse et il n'y a pas de travaux sur le site", poursuit-il. Les grévistes se retrouveront ce mercredi pour décider de la suite du mouvement.

Raffinerie ExxonMobil de Fos-sur-Mer

À Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), les salariés sont entrés en grève dès ce lundi soir, rapporte France Bleu Provence . La CGT y a compté 93% de grévistes dès lundi soir et 75% ce mardi matin. "Il n'y aura plus aucune sortie de carburant, que ce soit par wagon, par pipe ou par camion", a détaillé Lionel Arbiol, délégué CGT Esso.

Raffinerie Petroineos de Lavéra

Sur le site Lavéra (Bouches-du-Rhône), les syndicats comptabilisent 80% de grévistes ce mardi matin. Sébastien Varagnol, délégué CGT du site, assure sur France Bleu Provence que des " baisses d'allures " sont constatées et que toutes les expéditions sont effectivement à l'arrêt.

Plateforme de la Mède

En plus des sept raffineries pétrole, le site de Mède (Bouches-du-Rhône), spécialisé dans le biogaz, est aussi touché par la grève. Lors d'une conférence de presse organisée ce lundi, la CGT 13 a annoncé une grève reconductible à la raffinerie de Châteauneuf-les-Martigues. Les vannes des raffineries sont toutes fermées ce mardi matin.

Le dépôt de Mardyck toujours en grève

Au dépôt TotalEnergies de Mardyck, près de Dunkerque, la grève est reconduite ce mardi, indique France Bleu Nord . "100% du personnel posté est en grève", a affirmé le syndicat Force Ouvrière, les expéditions étant "totalement bloquées". La grève devrait se poursuivre "jusque demain midi logiquement", a-t-il ajouté.

Des risques de pénurie ?

Faut-il craindre des problèmes d'approvisionnement de carburants dans les stations-service, comme en octobre dernier ? Oui selon Lionel Arbiol, délégué CGT à la raffinerie de Fos-sur-Mer, qui prévoit de "gros problèmes d'approvisionnement dans les stations services" dans les jours à venir. "Les salariés vont produire moins que la demande de carburant sur le pays", insiste aussi Sébastien Varagnol, délégué CGT à la raffinerie Petroineos de Lavéra, interrogé par France Bleu Provence.

Mais les professionnels du pétrole estime ce mardi que le scénario de la pénurie est encore peu probable. "Il n’y a pas de manque de carburants dans nos stations", a fait savoir un porte-parole de TotalEnergies, ajoutant que les stocks en dépôts et en station-service "sont à un niveau élevé". "Nos équipes sont mobilisées pour faire face à une

demande qui pourrait être plus soutenue que d’habitude et disposent de moyens logistiques supplémentaires le cas échéant" a-t-il indiqué.

Le délégué général de la Fédération combustible et carburants, Frédéric Plan, a également tenu à rassurer ce mardi matin. Invité de franceinfo, il a assuré que "les services de la direction de l'énergie", "sont aussi surentraînés pour ce genre de situations, désormais, avec l'utilisation de stocks dits 'stratégiques'".

