Réforme des retraites : "Il est temps de passer à une séquence plus constructive" estime la CPME

"Le dialogue n'a jamais été rompu avec l'exécutif", souligne le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, le Thouarsais François Asselin. Il s'est entretenu avec la Première ministre lundi 22 mai en fin de journée. "Il est temps de passer à une séquence plus constructive", estime-t-il. Il aimerait notamment des mesures pour l'emploi des plus de 57 ans avec des exonérations de cotisations assurance-chômage.

Des propositions pour relancer la construction neuve

Depuis six mois, la CPME a lancé un groupe de travail sur les difficultés actuelles du secteur du bâtiment. "Tous les indicateurs sont mauvais, toutes les conditions sont réunies pour cela (hausse de taux d'intérêt, ralentissement des constructions neuves, manque de matières premières...), rappelle François Asselin. Il y a beaucoup de leviers pour relancer le BTP, mais il y a une forte inertie. Il faut donc passer à l'action". L'organisation patronale affirme avoir une trentaine de propositions, "mais on n'a pas pu tout évoquer avec Elisabeth Borne". François Asselin imagine par exemple une possibilité de "diviser par deux les procédures administratives pour pouvoir construire" ou des donations "jusqu'à 100.000 pour la rénovation énergétique".