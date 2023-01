Réforme des retraites : il faut continuer à se mobiliser d'après Force Ouvrière en Côte-d'Or

La mobilisation contre la réforme des retraites a été importante en Côte-d'Or. Entre 11 000 et 13 000 personnes sont descendues dans la rue à Dijon et 1250 personnes à Montbard. Franck Laureau, le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière en Côte-d'Or pense déjà à la suite du mouvement.

Après cette forte mobilisation à Dijon, vous pensez que c'est une bataille perdue pour le gouvernement ?

Effectivement, le monde syndical, les manifestants, les grévistes ont gagné cette première manche. En tout cas, c'est évident vu le nombre de marées noires qu'il y avait dans les rues des grandes villes comme les villes les plus modestes.

Il faut continuer. Une seule grève, une seule journée de manifestation n'a jamais suffi, sur aucun des dossiers de ces 15 ou 20 dernières années, à faire reculer le gouvernement, quel qu'il soit. Donc bien sûr qu'il faut continuer. Ce qu'il faut d'abord se dire, c'est que si on ne va pas à la bagarre, on a déjà perdu.

Une journée d'action est d'ores et déjà annoncée pour le 31 janvier. Qu'est ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement ?

J'ai trouvé deux éléments, deux lignes rouges qu'il ne fallait pas franchir. C'est effectivement la limite d'âge à 64 ans, c'est deux ans ferme pour tout le monde et le nombre d'années de cotisation. Et au passage à Force ouvrière, on revendique le retour à 37 ans et demi de cotisations avec une retraite à 60 ans.

Nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils retirent ce projet et qu'on retourne sur des tables de négociations pour discuter de comment on peut réformer cette retraite pour qu'elle soit une réforme juste et une réforme efficace.