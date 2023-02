Réforme des retraites : "Il faut durcir le rapport de force" réclament des étudiants toulousains

À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, on s'intéresse ce vendredi aux étudiants. Les jeunes sont de plus en plus nombreux dans les cortèges. A Toulouse, à l'Université Toulouse 2 Jean-Jaurès, un blocage partiel était organisé mardi 7 février, jour de grève. On en parle avec le collectif étudiant Le Poing Levé Toulouse, et une de ses membres, Alberta Nur, âgée de 23 ans. Le Poing levé se présente comme un "collectif étudiant anticapitaliste et révolutionnaire". Il a obtenu récemment 41% des voix aux élections étudiantes des conseils centraux.

France Bleu Occitanie : La jeunesse se sent-elle concernée par cette réforme des retraites ?

Alberta Nur : Oui, car on sait pour beaucoup déjà ce qu'est le travail précaire, nous sommes beaucoup de jeunes à travailler à côté de nos études et l'on n'a pas envie de travailler jusqu'à 64-65 ans. Un jeune ne rentre pas sur le marché du travail plutôt stable avant 22-23 ans. Donc on se mobilise pour nous mais aussi pour nos parents, pour les gens autour de nous touchées par cette réforme. On a envie de se projeter dans un avenir serein.

Vus allez manifester ce samedi 11 février ?

Oui, nous rejoindrons le cortège et le départ prévu à Toulouse à 10h30 au Monument aux morts. Nous serons présents avec toutes les universités de Toulouse et des lycées. Après, une routine est en train de s'installer dans les manifestations. On aimerait faire plus et discuter de ce qui va au-delà de cette réforme, quel travail pour demain, comment vivre de son travail, s'y épanouir, dans quelle société on veut vivre ?

Vous organisiez une Assemblée générale encore ce jeudi à l'Université Toulouse 2, pensez-vous que les étudiants peuvent peser sur le gouvernement dans le cadre de cette réforme ?

Cinq cents personnes étaient présentes à l'AG**,** des étudiants, des personnels administratifs, des professeurs. L'université Toulouse 2 Jean Jaurès au Mirail est historiquement très politisée, mais cela n'était pas arrivé depuis longtemps. Je pense que les étudiants peuvent peser, ce sont souvent les grèves dans le mouvement ouvrier associées à l'étincelle d'un mouvement étudiant radical qui peuvent faire bouger les choses. Le gouvernement en a peur d'ailleurs. Il y a eu de la répression envers les étudiants sur les campus de Rennes, de Lille, où la police a été envoyée.

Quelle suite à donner au mouvement selon vous ?

On a voté le blocus de l'université pour la prochaine journée de mobilisation le jeudi 16 février. On soutient les personnels de l'éducation, les profs, qui veulent se réunir aves les autres professions pour décider d'une suite à donner au mouvement. On discute pour se lier avec d'autres universités et d'autres secteurs du monde du travail, pour éventuellement penser à des grèves reconductibles, pour durcir le rapport de force.

Vous croyez aux discussions entre les parlementaires, les députés au sujet de la réforme ?

Jeudi, le repas à un euro a été retoqué à l'Assemblée nationale. Cela nous donne peu d'espoir. Seules de grandes grèves peuvent faire bouger les choses, selon moi.