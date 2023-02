Réforme des retraites : "Il faut paralyser l'économie pour se faire entendre" dit la CGT du Bas-Rhin

La troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a lieu ce mardi. La quatrième aura lieu samedi. Il y aura donc à nouveau des manifestations. Le cortège partira à 14h de l'avenue de la Liberté à Strasbourg. Rassemblement à partir de 13h30 place de la Bourse à Mulhouse.

Lors de la dernière mobilisation le 1er février, plus de 22.000 personnes avaient défilé à Strasbourg et 7.500 à Mulhouse selon les syndicats. Malgré les vacances scolaires, la CFDT appelle elle aussi à se mobiliser deux fois cette semaine. Officiellement sans craindre d'essoufflement. "On sent dans nos troupes une forte mobilisation. Elle sera forte sur les deux jours cumulés car il y a des personnes qui ne peuvent plus faire grève et qui viendront samedi. Donc c'est bien au regard d'une semaine de mobilisation qu'il faudra faire les comptes" estime Sabine Gies, secrétaire régionale Grand Est de la CFDT.

Les syndicats restent donc confiants et unis pour l'instant. Malgré les vacances scolaires, malgré la répétition des mobilisations, Valérie Poyet, secrétaire départementale de la FSU du Haut-Rhin dit ne pas s'inquiéter elle non plus pour la mobilisation.

Durcir le mouvement ?

"Faire grève cela a un coût. Donc certainement que nos collègues choisiront une des deux dates. Il y a aussi les vacances scolaires, c'est vrai. Mais il y aura forcément un rebond d'une zone à l'autre pour maintenir la mobilisation" estime la responsable syndicale.

Mais pour la CGT, il faut déjà regarder bien plus loin, et pourquoi pas, aller vers des mouvements de blocage. "Pour l'instant cela fait trois grandes manifestations, on a eu des chiffres historiques sur Strasbourg. Le gouvernement dit oui ben c'est bien vous êtes nombreux, mais je ne cède rien. Donc il va falloir aller un cran au dessus. On va amplifier les choses ,généraliser, avoir des actions plus bloquantes, les raffineries, les écoles, les entreprises. Il va falloir paralyser l'économie pour se faire entendre" estime Laurent Feisthauer, secrétaire départemental de la CGT dans le Bas-Rhin.

Côté trafic comptez 3 TER sur 10 à la SNCF en Alsace. A la CTS, comptez 1 tram toutes les 10 minutes sur les lignes A, D, E et F. Toutes les 7 à 8 minutes pour les lignes B et C. 85% du trafic habituel assuré à la CTBR (bus du Bas Rhin).