Réforme des retraites : "Il faut poursuivre le mouvement jusqu'au retrait" selon Marie Buisson (CGT)

Avec la mobilisation actuelle contre la réforme des retraites, elle parle de période "enthousiasmante". Marie Buisson, qui s'apprête à devenir le futur visage de la CGT fin mars, était en visite à l'Union départementale du syndicat à Nancy ce mardi 21 février.

Celle qui est candidate à la succession de Philippe Martinez - elle est aujourd'hui secrétaire générale de la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture - a évoqué la mobilisation actuelle et à venir autour de la réforme des retraites et notamment le prochain temps fort du 7 mars où l'intersyndicale appelle à mettre "le pays à l'arrêt" .

"Tout le monde s'arrête le 7 mars", sourit-elle. "Qu'on soit salarié, auto-entrepreneur, artisan. Tout le monde, dans la limite de ses moyens, arrête de travailler pour montrer qu'il faut écouter celles et ceux qui disent non, on ne veut pas travailler deux ans de plus", martèle-t-elle.

"On n'a pas de bouton pour appuyer"

Et après le 7 mars ? Le mouvement est-il reconductible ? Réponse de Marie Buisson : "Ce n'est pas nous qui allons décider de ça. On appelle le 7, on appelle le 8 [mars] autour des questions de lutte pour le droit des femmes car on le sait, cette réforme va reproduire des inégalités au travail pour les femmes. On appelle aussi à soutenir les jeunes qui seront mobilisés le 9 mars".

Selon la représentante syndicale, c'est ensuite "dans chaque entreprise, sur les lieux de travail, que les salariés vont devoir débattre collectivement de la manière dont ils peuvent maintenir la pression. Nous on appelle à ce que le mouvement se durcisse et que les gens montrent leur détermination".

Mais, poursuit-elle, "on n'a pas de bouton pour appuyer, pour que tout le monde se mette en grève et reconduise le mouvement. Et on le sait, la grève pèse sur les finances de chacun et chacune". Et Marie Buisson de conclure : "Mais nous on dit clairement : il faut mettre le pays à l'arrêt et il faut poursuivre le mouvement jusqu'au retrait".