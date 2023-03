Réforme des retraites : "il faut qu'on passe à autre chose", dit le président du Medef en Dordogne

"La méthode n'a pas été bonne. Cette verticalité qui existe dans notre pays, cette centralisation à l'extrême, elle montre ses limites. On a une situation de blocage", dit Christophe Fauvel, le président du Medef en Dordogne. Il était l'invité de France Bleu Périgord ce mardi matin, alors que l'intersyndicale appelle à une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

ⓘ Publicité

Pour Christophe Fauvel, cette réforme était "inéluctable, il fallait la faire", mais selon lui c'est la méthode employée qui n'a pas été la bonne.

Remettre du dialogue social

Pour Christophe Fauvel, il n'y a pas eu de dialogue social. "Quand on vous invite à la table des négociations, mais qu'on vous donne déjà la conclusion, ce n'est pas ça le dialogue social", soutient-il. Il veut qu'à l'avenir, le gouvernement fasse appel aux partenaires sociaux, aux syndicats de salariés et aux patronat pour réformer le pays. "Je vous donne un exemple : on vient de négocier avec les syndicats de salariés un accord sur le partage de la valeur. Les négociations ont duré sept, huit mois, et nous sommes arrivés à un accord", explique-t-il.

Selon lui, il faudrait renouer un dialogue, redonner confiance aux citoyens. Comment trouver une sortie de crise ? Pour Christophe Fauvel, "il faut qu'on passe à autre chose". "Il n'y a pas le choix, dit-il. Sinon, c'est remettre en cause toutes nos institutions. Même si le processus parlementaire a donné une image déplorable de notre démocratie, il y a un vote, le 49-3 ce n'est pas illégal." Pour lui il n'est plus possible de faire marche arrière.

loading