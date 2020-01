Réforme des retraites : "il faut savoir terminer une grève quand on a gagné" disent les manifestants mayennais

Département Mayenne, France

Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites en Mayenne : 400 manifestants selon les syndicats, moins de 300 d'après la police. Ils ont défilé dans les rues de Laval à l'appel de plusieurs organisations syndicales.

Il faut savoir surtout arrêter une réforme mauvaise", un syndicaliste FO

Ce mardi, c'est le 41ème jour de grève. "Il faut savoir terminer une grève" a récemment dit le Premier ministre Edouard Philippe reprenant à son compte la célèbre formule de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti Communiste dans les années 60.

Pas question de renoncer, de reculer répliquent ces manifestants croisés dans le cortège : "non, non, Thorez n'a pas dit ça. Il faut savoir terminer une grève quand on gagné. Et là on n'a rien gagné du tout quoiqu'en disent la CFDT et les faux négociateurs. On continue. Il faut savoir surtout arrêter une réforme qui est mauvaise. On arrêtera quand on aura obtenu ce qu'on veut. Pourquoi cette réforme ne serait-elle pas bonne pour les flics, pour les danseurs de l'Opéra et pour d'autres catégories ? C'est à lui d'arrêter !".

Dans le cortège de ce mardi, on a également vu quelques Gilets Jaunes, des infirmières, des aide-soignantes et des éducatrices de la petite enfance.

Des enseignants, à l'appel de la FSU, ont participé au cortège. Leur colère reste entière malgré l'annonce de leur tutelle. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education Nationale, promet aux organisations syndicales de débloquer une enveloppe de 500 millions d'euros pour l'augmentation des salaires en 2021. Une première étape d'un long processus qui va s'étaler jusqu'en 2037. "Une mesurette" dénoncent-ils.

Une autre manifestation est prévue ce jeudi 16 janvier toujours à Laval, le seul rassemblement organisé en Mayenne.