Réforme des retraites : il n'y avait pas eu autant de monde dans la rue depuis 1995 dit la CGT de Dordogne

"On va rouvrir nos archives mais on peut penser qu'il faut remonter aux mobilisations de 1995 qui concernaient aussi les retraites pour trouver des chiffres de cette ampleur. On avait prévu un jeudi noir, il a bien été noir pour le gouvernement", sourit Mathieu Le Roch, le secrétaire départemental de la CGT en Dordogne. Jeudi, 10.000 à 15.000 personnes ont manifesté en Dordogne pour dire non à la réforme des retraites du gouvernement. Ils étaient entre 6.500 et 10.000 à Périgueux, entre 2.000 et 3.000 à Bergerac et entre 1.100 et 1.500 à Sarlat.

ⓘ Publicité

De nouvelles manifestations le 31 janvier

"Moi qui étais dans les cortèges, j'ai pu voir la joie des manifestants, leur plaisir à être là, à faire preuve de solidarités, déterminés, à savoir pourquoi ils étaient là. Prendre son destin collectif en main c'est beau. Voir autant de retraités, de salariés et d'étudiants prendre en main sérieusement nos droits sociaux, ça fait beaucoup de bien", ajoute le secrétaire départemental du syndicat.

Les syndicats se sont mis d'accord sur une nouvelle journée de mobilisation mardi 31 janvier, et des actions sont prévues ce lundi 23, jour de présentation de la réforme en conseil des ministres. D'ici-là, les syndicats prévoient de mobiliser. "On maintient et on se laisse le temps de toujours d'aller à l'argumentaire, convaincre les salariés d'ici au 31 janvier, parce que les intox gouvernementales sur le sujet sont quotidiennes. Il se dit n'importe quoi en termes de justification de ce projet de réforme", ajoute Mathieu Le Roch.