Réforme des retraites : "Il ne faut rien lâcher" selon le président du Medef Normandie

Une rentrée sociale sur les chapeaux de roue : Elisabeth Borne continue ce mercredi ses consultations sur la future réforme des retraites, qui doit être dévoilée officiellement mardi prochain avant une présentation en conseil des ministres le 23 janvier. Ce mardi, la Première ministre a annoncé que le recul de l'âge légal de départ à 65 ans n'était pas "un totem". Mais la CFDT, premier syndicat de France, annonce déjà une mobilisation si cet âge légal est porté à 64 ou 65 ans. Au tour du Medef ce mercredi de rencontrer la chef du gouvernement, et le président du Medef Normandie, Pierre-Jean Leduc l'assure ce matin sur France Bleu Normandie, le Medef va "dire au gouvernement de surtout ne rien lâcher par rapport au projet de retraites, puisque je crois que le président Macron a été élu pour mener au bout cette réforme, qui semble être la plus importante de sa mandature."

Pas d'autres solutions que de travailler plus longtemps"

Selon Pierre-Jean Leduc, il est important de mener cette réforme "urgente" : il estime que "la démographie est une science exacte, on sait que la population vieillit, et qu'on a moins de personnes, alors que le système de retraites est par répartition, ce qui veut dire qu'on aura moins d'actifs par rapport aux retraités." Le patron des patrons en Normandie juge qu'on est "en train de pousser le tas de sable, il n'y a pas d'autres solutions que de travailler plus longtemps. On y coupera pas."

D'après lui, il faut "décaler le report de l'âge de départ", mais Pierre-Jean Leduc ne se prononce pas sur la question de l'âge : "64 ou 65 ans, je ne vais rentrer dans ce débat. J'ai cru comprendre que ce n'était pas un totem donc ce n'est pas globalement notre combat à nous. Notre combat, c'est d'aller au bout de cette réforme. Quoi qu'il arrive, cette réforme sera toujours contestée. J'ai cru comprendre que le gouvernement avait l'intention d'aller au bout. Cette réforme, elle nécessite une augmentation du volume d'heures travaillées. Elle nécessite aussi une meilleure utilisation de l'emploi des seniors."

