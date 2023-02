Réforme des retraites : "Il y a de la colère, il faut que les députés l'entendent", lance Marie Buisson (CGT)

Les syndicats maintiennent leur pression sur l'exécutif, en se disant prêts à "mettre la France à l'arrêt" le 7 mars. Les manifestations de samedi ont rassemblé 963.000 personnes en France, dont 93.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. La CGT a recensé de son côté 500.000 personnes dans le cortège parisien, et "plus de 2,5 millions" au niveau national.

Marie Buisson, secrétaire générale de la fédération de l'enseignement, de la recherche et de la culture de la CGT, pense encore que le gouvernement peut reculer face à l'ampleur de la mobilisation. Elle considère qu'en tant qu'élus, ils ont "une responsabilité", celle "d'entendre ce qui se passe autour d'eux" et notamment le fait que la réforme voulue par le gouvernement soit "refusé aussi massivement par les administrés".

Marie Buisson juge "important" d'examiner l'article 7 du projet de loi, qui porte sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. "C'est important que chacun et chacune se positionne sur cet article", lance la candidate à la succession de Philippe Martinez, à la tête de la CGT.

Maintenir la mobilisation

Marie Buisson veut aussi montrer aux députés que l'opposition dans la rue ne faiblit pas, au contraire selon elle "il y a un renouvellement dans les cortèges". "On demande aux gens de rester mobilisés parce qu'on pense que le gouvernement peut reculer", note la syndicaliste.

Pour maintenir la pression, l'Intersyndicale a d'ores et déjà appelé "l'ensemble des salariés à cesser le travail le 7 mars", sans compter "un certain nombre d'actions" prévues avant cette date. Marie Buisson explique également que les syndicats investiront "le 8 mars pour en faire une journée de mobilisation sur les conditions de travail, de salaire et de retraites des femmes". Cette date est loin d'être anodine, puisqu'il s'agit de la journée internationale en faveur des droits des femmes.