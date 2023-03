Réforme des retraites : "il y aura des blocages et des coupures" avertit la CGT Energie d'Indre-et-Loire

Veillée d'armes pour les syndicats d'Indre-et-Loire. La contestation contre la réforme des retraites entame une nouvelle phase cette semaine avec la sixième journée de mobilisation et des mouvements de grève appelés à se renouveler notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports. "Il y aura des blocages de sites, de la baisse de production d'électricité" avertit Matthias Breton, secrétaire général de la CGT Énergie en Indre-et-Loire, invité de France Bleu Touraine. Des opérations "Robin des bois" seront menées, "concrètement ce sera une gratuité de l'énergie pour, peut-être, des personnes coupées pour impayés ou pour d'autres raisons" explique Matthias Breton, qui assure également que des actions "plus revendicatives" visant des élus notamment "ne sont pas à écarter".

