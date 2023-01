Réforme des retraites : "Il y aura des manifestations dans toutes les grandes villes normandes"

La Première ministre Elisabeth Borne a présenté ce mardi 10 janvier le projet de réforme des retraites du Gouvernement. Parmi les mesures, l'âge légal de départ sera repoussé de 62 à 64 ans d'ici 2030. Les huit principaux syndicats, dont la CFDT, ont annoncé une mobilisation commune le jeudi 19 janvier. Thierry Urvoy, un des secrétaires régionaux normands, était l'invité de la matinale de France Bleu Normandie.

FBN : Le 3 décembre 2019, près de 800 000 personnes ont manifesté dans les rues contre le premier projet de réforme des retraites du Gouvernement. L'objectif c'est d'être encore plus le 19 janvier ?

Thierry Urvoy : Bien sûr, puisque là c'est une réforme globale, qui acte à 64 ans l'âge légal de départ en retraite. Elle accélère par ailleurs le calendrier de la réforme Touraine de 2014 avec 43 ans de cotisations à partir de 2027 pour bénéficier d'un taux plein, contre 2035 à l'origine.

Comment s'organise cette mobilisation en Normandie ?

Oui on est sur le dossier. Il faut savoir que cela fait déjà plusieurs mois qu'il est clairement sur la sellette. Il y a eu des concertations avec le Gouvernement. Il y a eu des contacts de pris. Il y aura des manifestations dans toutes les grandes villes normandes, comme à Caen, Rouen et Alençon. Pour cette mobilisation, on n'appelle pas à une grève générale. Nous avons tout de même pour objectif d'être le maximum dans la rue ce jeudi là. Alors comment ça va se traduire ? Dans la plupart des entreprises, il va y avoir des débrayages de deux heures ou de trois heures pour participer aux manifestations. Dans la fonction public, comme il y a l'obligation de faire grève une journée complète, il y aura probablement des préavis déposés un peu partout.

Le principal axe contesté, c'est ce passage de 62 à 64 ans pour le départ en retraite. Vous avez le sentiment de ne pas avoir été écouté au cours des consultations ?

Le problème de la façon dont travaille le Gouvernement. Ce sont surtout les gens qui ont commencé à travailler avant 21 ans ou 22 ans qui vont être touchés. Ils ont les plus bas salaires avec des conditions de travail les plus pénibles. Ce sont aussi les gens qui décèdent le plus rapidement. Ils profitent donc moins de leur période de retraite. En fait, c'est comme si le Gouvernement leur disait : 'comme vous êtes pauvres, que l'ont ne peut pas vous prendre d'argent, on va vous prendre du temps de vie'"

Dans cette réforme, les carrières hachées semblent prises en compte. Quatre personnes sur dix pourront partir avant 64 ans, selon le Gouvernement. Cela reste un bon point ?

Ce serait un point positif si on savait comment ce serait financé et comment cela va se matérialiser. Pour l'instant, ce sont des déclarations d'intention, mais malheureusement il y a de nombreux paramètres dans une réforme des retraites. Il faut voir comment cela s'applique. Je crois aussi qu'il faut avoir les grandes chiffres en tête. C'est comme le minimum retraite garanti à 1.200 euros. Cela concerne les gens avec une carrière complète au SMIC. Les gens qui n'ont pas cotisés suffisamment ne touchent pas et ne toucheront pas 1 200 euros. Il faut arrêter de leur mentir.