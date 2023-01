Réforme des retraites : "Je ne redoute pas la mobilisation", dit un député Renaissance de la Moselle

"C'est un temps fort de mobilisation des syndicats qui fait partie de notre jeu démocratique", explique Belkhir Belhaddad, député Renaissance de la première circonscription de la Moselle, invité de France Bleu Lorraine mercredi 18 janvier. À la veille d'une grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites , l'élu de la majorité assure "ne pas redouter" le mouvement. "Je respecte ce droit mais j'ai quand même beaucoup de mal à entendre le message", explique-t-il. "J'ai fait partie du Conseil d'orientation des retraites et les syndicats étaient présents autour de la table. Certains, comme la CFDT, partageaient le constat des déficits à venir pour le système des retraites."

Pour l'instant, seule une date de mobilisation a été annoncée, mais les syndicats ne ferment pas la porte à un mouvement reconductible. "La mobilisation risque d'être forte", reconnait Belkhir Belhaddad. "Je pense que la réforme des retraites ne sera pas la seule revendication. Beaucoup d'autres sujets vont être portés, parfois à juste titre, par exemple sur la question du devenir de notre système de santé, qui est à bout mais sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années."

"La réforme ne sera pas brutale"

Ancien ambassadeur "retraites" lors de la première réforme présentée par Emmanuel Macron en 2019, le député mosellan affirme qu'il n'y avait aucune autre option pour anticiper les déficits du système. "Il y a trois paramètres : le report de l'âge légal, l'augmentation des cotisations ou la diminution des pensions", détaille Belkhir Belhaddad. "Je ne pense pas que la diminution des pensions reçoive le soutien de nos concitoyens. Et l'augmentation des cotisations pèseraient trop lourd sur les entreprises, qui auraient beaucoup plus de mal à embaucher. Le paramètre qui correspond le mieux à la situation, c'est l'augmentation de l'âge de départ à la retraite."

Et face aux appels à reporter un tel projet, débattu dans une période de baisse du pouvoir d'achat et de crise énergétique, le député de la majorité assure que la réforme "ne sera pas brutale". "Quand on est aux responsabilités, on prend des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. On les décide pour les générations à venir, avec des projections sur 20, 30 ou 40 ans. On ne le fait pas pour tout de suite", explique-t-il. "La mise en application sera très progressive dans le temps."