Réforme des retraites : "Je vais effectivement la voter", explique la députée Renaissance Annaïg Le Meur

Sept députés et sept sénateurs sont réunis ce mercredi en commission mixte paritaire pour trouver une version commune du projet de loi de réforme des retraites, avant qu'il ne soit voté ce jeudi par l'Assemblée nationale et le Sénat. L'enjeu est d'importance pour le gouvernement, qui tente de rallier à sa cause le plus de députés LR, pour éviter d'avoir à en passer par le 49.3, l'adoption du texte sans vote.

La députée Renaissance du Finistère, Annaïg Le Meur revient sur cette journée cruciale.

France Bleu Breizh Izel : Aucun doute de votre côté, en tant que députée Renaissance vous allez voter la réforme ?

Annaïg Le Meur : Je vais effectivement voter la réforme !

Le texte doit être remanié par la commission mixte paritaire ce matin (CMP). Il ne faut surtout pas, pour vous, en passer par un 49.3 ?

Ce n'est pas notre souhait, notre souhait est d'aller au vote. Nous sommes parlementaires, nous avons besoin d'une expression de notre vote dans l'hémicycle.

Est-ce que des choses vous froissaient dans le texte ?

Il y a dans tous les textes quelque chose qui est à améliorer. Le passage au Sénat a permis de reprendre les amendements qui avaient été déposés, mais non examinés au sein de l'Assemblée nationale.

Le bonus pour les mères de famille par exemple ?

C'est un très bon exemple, mais il y a aussi l'amendement qui a été déposé par notre sénatrice du Finistère Nadège Havet sur les pompiers volontaires, pour leur permettre d'avoir des trimestres. Ce sont des points que la commission mixte paritaire, j'espère, maintiendra dans le texte.

Il y a beaucoup d'indécis. Jean-Charles Larsonneur (Brest, Horizons) par exemple à l'Assemblée, les sénateurs bretons LR Alain Cadec et Marc Le Fur dans les Côtes d'Armor. Et il faut les convaincre aujourd'hui ?

Je pense qu'ils sont déjà convaincus pour certains, ils ont quand même soutenu un projet présidentiel qui est quasi similaire sur la durée de temps de travail. Il y a une cohérence, mais il ne faut pas que ce soit un vote pour ou contre le gouvernement.

La commission mixte paritaire va encore travailler toute la journée, on attend effectivement avec impatience de voir ce qu'il en ressort. Ces personnes ont quand même soutenu un projet qui était très proche. Ce n'est jamais le projet à l'identique, c'est l'avantage d'être à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est de pouvoir travailler pour pouvoir adapter, modifier et rendre plus équilibré un texte.

Ce serait plus confortable pour le gouvernement qu'ils annoncent s'ils votent ou pas la réforme ?

C'est plus facile de savoir en amont, mais on sait très bien que dans certains groupes politiques, ils ne vont pas forcément dire la même chose en circonscription qu'au niveau du vote ou au niveau de leur positionnement à l'Assemblée nationale. Ils maintiennent un peu un suspense qui n'est pas forcément utile non plus, quand on sait les engagements qu'ils ont. C'est un faux suspense selon moi pour certains. On peut avoir des effets de surprise. C'est une façon, peut-être, pour certains groupes politiques de s'affirmer soit contre, soit pour les valeurs de leur parti. C'est un moment qui est attendu pour nous de voir un peu le positionnement de chacun.

J'ai cru comprendre que vous parliez à l'instant de Jean-Charles Larsonneur, député de Brest, député Horizon, qui n'avait d'ailleurs pas été investi par Renaissance, votre parti, et qui a été élu député (aux dépens du candidat investi). Mardi, une cinquantaine de manifestants ont organisé un sit-in devant sa permanence, pour faire pression afin qu'il ne vote pas cette réforme des retraites. Vous qui allez voter la réforme, vous entendez en tout cas ce que vous disent les manifestants ?

Il faut être à l'écoute. C'est évident que quand on propose une réforme qui va amener à travailler plus longtemps, on entend que les gens ne soient pas forcément satisfaits. Mais on a une réalité qui est liée à la démographie, au vieillissement des populations. J'exprime surtout une volonté de maintenir ce système par répartition. Je leur explique, je suis à l'écoute, mais il faut faire des choix. Il faut faire des actions. Réformer n'est jamais aisé.

Certains de vos collègues parlementaires se sont vu couper l'électricité un peu partout en France. Vous avez subi des pressions ?

Non, je ne pense pas que la violence ou l'intimidation amène à faire modifier mon choix. C'est la discussion, c'est l'échange qui permettra de faire évoluer sans doute ma réflexion. Mais ce n'est jamais par la violence qu'on résout les problèmes.

Faire évoluer votre réflexion ? Elle peut encore évoluer ?

Alors pour le coup, c'est bon pour moi ! Mais j'attends de voir aussi ce qui va sortir de la CMP. On ne va pas non plus dire que la CMP est déjà acquise. On attend de voir. Mais pour moi, c'est clair qu'il faut quand même considérer qu'une loi n'est jamais parfaite. C'est ainsi, elle est empreinte de réalisme, il faut la considérer comme telle.

