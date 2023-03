Réforme des retraites : jusqu'à 1,4 million de manifestants attendus mardi en France, selon les renseignements

Entre 1,1 et 1,4 million de manifestants attendus ce mardi en France pour la sixième journée de mobilisation contre les retraites

Les renseignements territoriaux s'attendent à la présence d'1,1 à 1,4 million de manifestants partout en France ce mardi 7 mars pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, a appris ce vendredi franceinfo de source policière, confirmant une information de BFM TV . Au total, 320 actions sont annoncées en France mardi.

Entre 60.000 et 90.000 personnes sont attendues à Paris d'après les renseignements, dont 400 à 800 gilets jaunes, ainsi que 300 à 500 éléments radicaux, complète cette source policière.

Grève reconductible

L'intersyndicale table sur un mouvement "massif" et "inédit" et appelle à mettre la France "à l'arrêt" par la grève ce mardi. Plusieurs syndicats ont d'ailleurs appelé à la grève reconductible dans plusieurs branches . La grève reconductible a d'ailleurs déjà débuté ce vendredi pour les électriciens et les gaziers. À la SNCF, les quatre syndicats représentatifs ont lancé un appel à la grève reconductible à partir du 7 mars. L'intersyndicale (CGT, FO, UNSA, CFE-CGC) à la RATP, les transports parisiens, est la première organisation à avoir appelé à la grève reconductible dans le pays, dès le 11 février. Les avitailleurs de la France entière, chargés d'alimenter les avions en carburant, sont aussi appelés à se mettre en grève reconductible dès lundi soir, a indiqué la CGT.

Lors de la dernière journée de mobilisation le 16 février dernier, les manifestations avaient rassemblé 1,3 million de personnes selon la CGT dans le pays, 440.000 au niveau national selon le ministère de l'Intérieur.