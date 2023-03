Réforme des retraites : jusqu'à 800.000 manifestants et des débordements attendus, selon les renseignements

Entre 600.000 et 800.000 manifestants sont attendus ce jeudi en France pour la 9e journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites , selon une note des renseignements territoriaux que franceinfo a pu consulter ce mercredi. C'est la première journée organisée depuis le recours au 49.3 par le gouvernement et le passage en force de l'exécutif pour faire adopter le projet de loi. La contestation s'étant déjà durcie depuis jeudi dernier avec des manifestations spontanées tendues entre forces de l'ordre et manifestants dans plusieurs régions, les renseignements craignent des débordements dans plusieurs villes.

Au total, 320 actions sont annoncées partout en France. À Paris, les renseignements territoriaux attendent entre 40.000 et 70.000 personnes mobilisées.

Un risque de débordements à Paris ...

À la suite du recours au 49.3, et du "climat insurrectionnel qui s'est instauré ces derniers jours" selon les mots des renseignements, ils craignent notamment des débordements dans une dizaine de villes en France comme à Paris, Lyon, Nantes, Rennes, Lille ou encore Caen.

Ils estiment que 400 à 600 Gilets jaunes et 400 à 600 "éléments radicaux", seront présents dans le cortège parisien qui s'élancera à 14 heures de la place de la Bastille pour rallier la place de l'Opéra. Selon la note, "les organisations syndicales s'inquiètent d'une flambée de violences par des éléments radicaux" en tête de cortège. Par conséquent, cette violence pourrait "paralyser la bonne marche de la démonstration".

... et dans plusieurs villes de France

Les renseignements redoutent une importante participation de "jeunes perturbateurs", de Gilets jaunes ou de militants contestataires d'ultra-gauche à Lyon (Rhône) et à Nantes (Loire-Atlantique) ainsi que dans plusieurs villes de France. À Rennes (Ille-et-Vilaine), ils estiment que 400 personnes de mouvance contestataire "tenteront de s'en prendre aux magasins du centre-ville". À Lille (Nord), 400 militants d'ultra-gauche en tête de cortège pourraient "provoquer les forces de l'ordre".

Ils pointent aussi la présence potentielle de 400 personnes "encagoulées" à Caen (Calvados) et environ 250 à Angers (Maine-et-Loire) qui pourraient s'en prendre aux forces de l'ordre et aux banques. Les villes de Dijon, Grenoble, Nancy, le Puy-en-Velay, Chambéry, Metz, Mulhouse, Gap, Pau et Auch sont aussi citées.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce mardi que " 12.000 policiers et gendarmes" seraient mobilisés ce jeudi en France dont "5.000 à Paris" pour la nouvelle journée d'action intersyndicale contre la réforme contestée des retraites.