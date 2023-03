Réforme des retraites : jusqu'à un million de manifestants attendus ce samedi, selon les renseignements

La septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce samedi pourrait réunir entre 800.000 et un million de personnes, estiment les renseignements territoriaux, selon une source proche du dossier à franceinfo. Lors des manifestations du mardi 7 mars, entre 1,28 million (selon la police) et 3,5 millions de manifestants (d'après les syndicats) sont descendus dans la rue aux quatre coins de la France pour s'opposer au projet du gouvernement.

ⓘ Publicité

En tout, 230 rassemblements sont prévus sur tout le territoire samedi.

Une manifestation plus tendue à Paris ?

À Paris, entre 80.000 à 110.000 personnes pourraient être mobilisées, selon cette même source. Les estimations parlent également de 1.000 à 2.000 "gilets jaunes" présents dans la capitale samedi, mais également 300 à 500 membres de l'ultra-gauche. À Paris, plus de 40 unités de forces de l'ordre (compagnies de gendarmes mobiles et de CRS) sont prévues. Les renseignements s'attendent aussi à une manifestation parisienne plus tendue, ressemblant davantage à celle de mardi dernier. "La configuration n'est pas aussi bonne que les fois précédentes", confie-t-on à franceinfo.

Le cortège parisien partira de la place de la République à 14h00 pour rejoindre la place de la Nation en passant par le boulevard du Temple, le boulevard Beaumarchais, la place de la Bastille, la rue de Lyon, l’avenue Daumesnil, le boulevard Diderot. "Il est vivement recommandé aux automobilistes de contourner très largement le secteur pendant toute la durée de l’évènement", indique la préfecture de police de Paris dans un communiqué.