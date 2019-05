Réforme des retraites : l'auteur de BD Laurent Astier dénonce une paupérisation du métier

Châteauroux, France

La réforme des retraites ne fait pas que des heureux et notamment chez les auteurs de bandes-dessinées. Avec l'universalité des régimes, les auteurs vont voir leurs revenus significativement baisser. Une action menée par Extinction-culturelle.fr a été lancée cet avril, avec les #Payetaculture et #Payetonauteur et déjà, les réseaux sociaux sont envahis de dessins, de témoignages et de revendications d'auteurs et d'autrices.

Dans le Berry, l'auteur Laurent Astier (BD récente : La Venin) partage les inquiétudes énoncées par le site : "Nous allons tous perdre 8% de nos revenus. A cela il faut rajouter d'autres charges. En tout, ce sont deux mois de salaire qui vont dans les caisses de l'Etat."

La réforme est d'autant plus contestée que les auteurs ne sont pas tous rémunérés de la même façon. "On peut passer du simple au double, explique l'auteur, "et on cotise tous au même taux."

En plus de la hausse des cotisations du RAAP, très mal vécue à l'époque, cette nouvelle réforme, selon Laurent Astier, pourrait faucher la totalité d'une population de professionnels déjà ultra précaires : "Certains auteurs se retrouvent en-dessous du seuil de pauvreté !" s'alarme-t-il.

De graves conséquences pour la Culture

Pour gagner plus, certains auteurs produisent donc plus. "Pas toujours avec la même qualité", souligne Astier. Conséquence : une surproduction qui envahit les librairies, et cela pose problème : "Avoir beaucoup de BD différentes en stock ne veut pas dire qu'on va tout vendre. Au contraire, un ouvrage se démarque moins. Et se vend moins, voire pas. Parfois on passe un an à écrire et dessiner une BD, et si dans les trois jours en librairie, elle ne se vend pas. Elle est détruite. Et on ne touche rien dessus." déplore l'auteur.