Réforme des retraites : l'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne coupée à Pragnères

Alors que se joue une journée décisive au Sénat et à l'Assemblée Nationale sur la réforme des retraites, les grévistes poursuivent leurs actions coup de poing et montent d'un cran. Ce jeudi 16 mars, les électriciens et gaziers en grève sont intervenus sur le poste du Réseau de Transport Electrique de Pragnères, près de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées.

Les grévistes de la CGT sur le site de Pragnères (Hautes-Pyrénées) - CGT Energies Béarn-Bigorre

"Dans ce poste sont présents des organes de coupures de l'alimentation de secours de la centrale nucléaire du Blayais ainsi que la ligne d'interconnexion électrique Espagne/France" précise le secrétaire général de la CGT Energies Béarn-Bigorre. Deux lignes stratégique pour le territoire national. Selon le syndicat, 300 grévistes étaient présents sur le site ce jeudi pour procéder à des coupures de lignes.

Une deuxième ligne coupée en Ariège

Seule l'interconnexion entre la France et l'Espagne, une ligne 225 000 volts, a été coupée pour le moment précise la CGT. Une ligne du même type a également été coupée, à l'Hospitalet-près-l'Andorre, en Ariège, une ligne de 400 000 volts cette fois et qui traverse l'Andorre.

En cas d'intervention sur l'alimentation secours de la centrale nucléaire du Blayais, en Gironde, la centrale devra prendre des mesures explique également le syndicat.