Réforme des retraites : l'intersyndicale appelle à manifester dans tout le pays le samedi 11 janvier

L'intersyndicale opposée à la réforme des retraites (CGT, FO, FSU, CFE-CGC, Solidaires, Unef et UNL) appelle à manifester le samedi 11 janvier dans tout le pays, soit deux jours après la journée de mobilisation du 9, a-t-elle annoncé dans un communiqué vendredi.

Manifester un samedi, une première

Dénonçant "un gouvernement qui joue l'enlisement", ces organisations, qui réclament le retrait du projet de régime universel, appellent ainsi à "amplifier la mobilisation et la grève". Depuis le début de la mobilisation, entamée le 5 décembre, c'est la première fois que l'intersyndicale appelle à manifester un samedi sur le plan national. Des manifestations se tenaient déjà les samedis, à l'appel des unions départementales ou régionales.

L'intersyndicale appelle également à organiser des assemblées générales dans les entreprises, les lycées et les facultés, à partir de lundi, pour élargir le mouvement. Les organisations syndicales appellent à "mettre en débat les conditions de la réussite du 9 janvier et de ses suites dès le lendemain", et ont décidé de se revoir le 9 janvier au soir pour décider de la marche à suivre, après cette journée de mobilisation interprofessionnelle.

La grève contre la réforme des retraites dure depuis 29 jours.