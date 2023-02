Réforme des retraites : l'intersyndicale appelle à une nouvelle manifestation mardi 7 février en Mayenne

Après une mobilisation record cette semaine contre la réforme des retraites, le projet défendu par le gouvernement a achevé son passage en commission à l'Assemblée nationale sans que les députés ne puissent l'examiner dans sa totalité, prélude au combat qui s'annonce dès lundi 6 février dans l'hémicycle.

Les deux semaines de débats qui s'annoncent houleux au Palais Bourbon à partir du 6, se dérouleront avec en toile de fond deux nouvelles journées d'action, les 7 et 11 février , à l'appel de l'intersyndicale, d'autant plus prête à poursuivre le bras de fer avec l'exécutif que la mobilisation dans la rue a dépassé le record historique de 2010. Les deux premières manifestations ont réuni en Mayenne près de 20.000 personnes. Et les organisations syndicales du département appellent à se mobiliser de nouveau mardi 7 février sur le parvis de la gare à Laval.

Si le gouvernement dit "entendre" et "comprendre" la colère des Français, il ne renonce pas pour autant au report de l'âge de départ à 64 ans qui cristallise le mécontentement.