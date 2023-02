Réforme des retraites : l'intersyndicale réaffirme sa décision de "mettre la France à l'arrêt" le 7 mars

Le mouvement contre la réforme des retraites va bel et bien se durcir le mardi 7 mars, pour la sixième journée de mobilisation. Dans un communiqué commun publié ce mardi soir, les syndicats réaffirment vouloir mettre la France à l'arrêt . "Ensemble, le 7 mars, mettons la France à l'arrêt" écrivent-ils à l'issue d'une réunion, insistant sur leur volonté de durcir le mouvement : "Le 7 mars doit être une véritable journée morte dans les entreprises, les administrations, les services, les commerces, les lieux d'études, les transports ..."

Faire "plus fort que le 31 janvier"

L'intersyndicale veut "faire du 7 mars la journée la plus forte" depuis le début du mouvement le 19 janvier, a déclaré Yvan Ricordeau, secrétaire national CFDT, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion au siège de la CGT à Montreuil (Seine-Saint-Denis). "Il y a consensus entre nous pour dire que l'objectif c'est de faire plus fort que le 31 janvier", a-t-il ajouté. Ce jour-là, les syndicats avaient recensé plus de 2,8 millions de manifestants et les autorités 1,27 million.

Les syndicats souhaitent également se mobiliser le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, "pour rendre visibles les conséquences particulièrement graves de ce projet pour elles".

"Le gouvernement et le président de la République restent sourds"

"Malgré la propagande du gouvernement qui ne convainc pas du bien-fondé de sa réforme, l'écrasante majorité comme 90% des salariés font preuve de "bon sens" et rejettent cette réforme brutale, inacceptable et inutile", indique l'intersyndicale en réponse aux propos du chef de l'État, ce mardi matin, en visite au marché de Rungis . Emmanuel Macron a déclaré qu'il s'en remettait "au bon sens" des Français et a maintenu qu'il fallait "travailler un peu plus longtemps".

"Le gouvernement et le président de la République restent sourds et dégradent la cohésion sociale du pays en refusant toujours de retirer ce projet injuste", déplorent les organisations syndicales, soulignant que leur "unité a construit un mouvement social solide, déterminé, ancré dans le paysage social de tout le pays".

Plusieurs appels à une grève reconductible

En parallèle, les syndicats de plusieurs branches appellent à une grève reconductible dès le mardi 7 mars. Du côté des transports, les syndicats de la RATP l'ont déjà annoncé à partir du 7 mars, ainsi que la CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF. Les éboueurs sont, eux aussi, appelés par leur fédération CGT à se mettre en grève reconductible à partir du 7 mars, ainsi que "l'ensemble de la filière" des déchets.

La fédération CGT de la chimie (Fnic-CGT), qui comprend notamment les raffineries, a appelé à une grève reconductible à partir du lundi 6 mars au soir.

Lors de la dernière mobilisation contre la réforme des retraites , le jeudi 16 février, 1,3 million de manifestants ont défilé partout en France selon la CGT. Ils étaient 440.000 selon le ministère de l’Intérieur.